Nam sinh 14 tuổi đóng cửa một mình trong phòng và điện thoại cho bà nội than buồn. Sau đó, em uống 40 viên thuốc tự tử.

Dẫn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cung cấp, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh tự tử bằng thuốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể, em N.N.L. (sinh năm 2008), trú tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã uống 40 viên thuốc Paracetamol với mục đích tự tử.

Qua lời kể của người nhà, những ngày trước đó em vẫn tham dự tiệc với người thân như bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây bố mẹ em L. bận đi công tác ở xa. 3 giờ trước khi nhập viện thì em đã đóng cửa một mình trong nhà. Tiếp đó, em thông báo với bà nội qua điện thoại và than buồn nên đã uống 40 viên thuốc paracetamol loại 500 mg.

Nhờ phát hiện kịp thời nên L. vẫn chưa rơi vào tình trạng hôn mê. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mệt mỏi. Sau khi được các bác sĩ tại khoa Cấp cứu tiến hành sục rửa dạ dày, ra sức cứu chữa, hiện L. đã được chuyển sang khoa Nội tổng hợp và tiếp tục theo dõi. Tuy không đe dọa tới tính mạng nhưng chức năng gan của L. vẫn bị ảnh hưởng.

Nam sinh 14 tuổi tự tử bằng thuốc paracetamol - Ảnh: Internet

Cũng theo báo VietNamNet, Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo, khi tự ý sử dụng paracetamol quá liều và không có kiểm soát bác sĩ sẽ có hậu quả nguy hiểm. Thuốc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến gan, thậm chí là tính mạng của trẻ.

Thực tế, trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài, trẻ nhỏ đã phải học tập và giải trí trong môi trường vô cùng hạn chế. Đó là một phần nguyên nhân khiến nhóm đối tượng này bị ảnh hưởng tâm lý, có thể dễ dàng dẫn đến hành động bồng bột.

Vì vậy, bố mẹ và người thân nên dành thời gian để quan tâm, chia sẻ và tiếp cận các vấn đề thầm kín của con trong học tập cũng như các vấn đề xã hội.

Trước đó, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cũng cấp cứu một bệnh nhân 27 tuổi tự tử bằng 80 viên thuốc an thần. Thanh niên này có tiền sử trầm cảm, bỏ điều trị 1 năm và gặp bế tắc do không xin được việc làm sau dịch. Trải qua 3 ngày lọc máu hấp phụ, bệnh nhân mới thoát cơn nguy kịch.

Thương tâm: Đau đớn khi cùng lúc mất cả vợ và con, ngay trong đám tang, chồng ra sau nhà treo cổ tự tử Cách đây vài ngày, chị K. (đang mang thai cháu thứ 3 vào tháng thứ 7) thấy đau bụng nên đi thăm khám tại bệnh viện. Sau đó, các y bác sĩ xác định thai nhi chị K. đã tử vong từ trước và tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi. Do sức khỏe yếu, chị K. đã không qua khỏi.

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