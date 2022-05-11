Thương tâm: Đau đớn khi cùng lúc mất cả vợ và con, ngay trong đám tang, chồng ra sau nhà treo cổ tự tử

Xã hội 11/05/2022 08:13

Cách đây vài ngày, chị K. (đang mang thai cháu thứ 3 vào tháng thứ 7) thấy đau bụng nên đi thăm khám tại bệnh viện. Sau đó, các y bác sĩ xác định thai nhi chị K. đã tử vong từ trước và tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi. Do sức khỏe yếu, chị K. đã không qua khỏi.

Theo thông tin của báo Người Lao động, tối 10/5, một lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương và các đoàn thể đang tập trung để lo hậu sự cho vợ chồng anh V.Đ.T. (33 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ia Jlơi).

Trước đó, sáng cùng ngày, anh T. đưa thi thể vợ là chị C.T.K. (29 tuổi) từ TP.HCM về xã Ia Jlơi để lo mai táng. Đến khoảng 13 giờ, sau khi khâm liệm xong cho vợ, anh T. đã bỏ ra sau khu rẫy, cách nhà khoảng 200m rồi treo cổ tự tử.

Khoảng 10 phút sau, người thân không thấy anh T. nên đi tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Được biết, gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Vợ chồng anh T. cùng mất, để lại 2 con cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi.

"Nhà anh T. rất nghèo, đang sống ở vùng giãn dân. Hiện chúng tôi vừa lo hậu sự vừa cố gắng vận động các nhà hảo tâm để lo cho 2 con nhỏ của anh T." - lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi thông tin.

Thương tâm: Đau đớn khi cùng lúc mất cả vợ và con, ngay trong đám tang, chồng ra sau nhà treo cổ tự tử - Ảnh 1
Chính quyền địa phương và người dân đến thăm hỏi, tổ chức hậu sự cho vợ chồng anh T. - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của VOV, người nhà nạn nhân cho biết, cách đây vài ngày, chị K. (đang mang thai cháu thứ 3 vào tháng thứ 7) thấy đau bụng nên đi thăm khám tại bệnh viện. Sau đó, các y bác sĩ xác định thai nhi chị K. đang mang đã tử vong từ trước và tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi ra. Kết thúc phẫu thuật, do sức khỏe chị K. yếu nên được chuyển tuyến tới một bệnh viện tại TP.HCM, nhưng chị K. đã không qua khỏi. Có thể do cùng lúc mất vợ và con nhỏ, anh T. bị sốc và quẫn trí nên mới có hành động dại dột.

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