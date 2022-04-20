Vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân ở Quảng Nam: Không có tác động ngoại lực, nghi tự tử

Xã hội 20/04/2022 19:21

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân ban đầu về một thi thể người đàn ông chết trôi trên sông trong tư thế bị trói chân, tay nghi tự tử.

Liên quan đến vụ thi thể người đàn ông bị trói trôi trên sống ở Quảng Nam, theo báo Lao động đưa tin, ngày 20/4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng Công an khám nghiệm tử thi người đàn ông bị trói chân, tay trôi trên sông.

Thiếu tướng Dũng cho hay, qua khám nghiệm ban đầu, thi thể ông Huỳnh X. (52 tuổi, thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) không có tác động ngoại lực. Nạn nhân này có dấu hiệu bệnh lý tâm thần và người thân từng nhiều lần ngăn cản nạn nhân tự tử. Hiện chưa có kết luận cuối cùng nhưng nhận định nghi khả năng ông X. tự tử.

Vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân ở Quảng Nam: Không có tác động ngoại lực, nghi tự tử - Ảnh 1
Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới sông trong tư thế bị trói tay, chân, miệng - Ảnh: báo Công an TP. Đà Nẵng

Lực lượng chức năng nhận định ông X. tử vong từ ngày 19/4 đến ngày 20/4. Kiểm tra tư trang nạn nhân, lực lượng Công an phát hiện một đoạn dây trong túi quần. Ngoài ra, kiểm tra tại nhà ông X, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây giống với dây trói vào người nạn nhân tại hiện trường.

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, công an xã cho hay trước khi tử vong, ông X. thường hay bỏ nhà đi ra ngoài đường. Nạn nhân được gia đình quản lý tại nhà, không làm việc. Người nhà của nạn nhân cho biết, ông X. đi khỏi nhà từ trưa 19/4, đến nay thì nhận tin ông được phát hiện tử vong trên sông. Nhà nạn nhân cách hiện trường nơi tìm thấy thi thể khoảng 2km.

Vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân ở Quảng Nam: Không có tác động ngoại lực, nghi tự tử - Ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin của báo Người Lao động, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới nổi trên sông Gò Tre (chảy về sông Bàn Thạch) nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo quan sát, người đàn ông này bị trói chặt thân mình, chân tay, bị buộc miệng bằng dây thừng. Nạn nhân khoảng 45-55 tuổi, mặc áo thun tay ngắn màu xanh dương, quần màu đen. Có thể nạn nhân đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Vào sáng 20/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới bị trói chân, tay trôi dạt trên sông tại thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

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