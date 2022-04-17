Sau 9 ngày mất tích, người đàn ông được phát hiện tử vong trên rẫy, thi thể phân huỷ mạnh và có vết thủng nghi do đạn bắn

Xã hội 17/04/2022 09:38

Sau 9 ngày mất tích bí ẩn, thi thể người đàn ông được phát hiện tại một khu rẫy trong tình trạng phân hủy mạnh.

Theo VOV đưa tin, ngày 16/4, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể ông H.V.C (50 tuổi, ở bản Na Lượng 1, xã Phà Đánh) trong tình trạng phân hủy mạnh.

Sau 9 ngày mất tích, người đàn ông được phát hiện tử vong trên rẫy, thi thể phân huỷ mạnh và có vết thủng nghi do đạn bắn - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông C. - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, thi thể ông C. được phát hiện tại khu vực rẫy của người dân ở xã Phà Đánh, cách nhà nạn nhân hơn 30 km.

Trước đó, chiều 6/4, ông C. nói với vợ lên xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) để mua bò. Tuy nhiên, không thấy chồng trở về, vợ ông C. nhiều lần gọi điện những vẫn không liên lạc được nên gia đình tự đi tìm.

Sau 5 ngày tự tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện tung tích, gia đình mới trình báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, Lực lượng Công an xã, dân quân được huy động nhanh chóng tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Đến ngày 15/4, một nhóm trẻ em trong lúc đi tìm bò ở khu vực rẫy thuộc xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn thì tá hỏa phát hiện thi thể ông C. đã bốc mùi, phân hủy nặng. Trên thi thể có một số lỗ thủng nghi do đạn bắn.

Được biết, ông C. làm nghề sửa đường ống nước cho bà con trong bản nhưng có mối quan hệ khá phức tạp.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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