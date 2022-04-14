Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 8 tử vong với nhiều vết đâm trên người sau 1 tuần mất tích

Xã hội 14/04/2022 15:26

Vào ngày 14/4, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn đã điều tra làm rõ nguyên nhân một nam sinh tử vong đầy thương tâm ở nương mía với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Liên quan đến vụ việc thi thể nam sinh lớp 8 với nhiều vết đâm từ sau lưng khiến dư luận bàng hoàng, theo Zing đưa tin, vào ngày 14/4, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ Lò Mạnh Cường (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Cường khai nhận bản thân nghiện ma túy. Do đó, anh ta không có tiền mua chất kích thích nên lên kế hoạch cướp tài sản. Cụ thể, nghi phạm đến khu vực hỏm Buôm Hậu, xã Chiềng Lương, vẫy xin đi nhờ xe máy do em H.V.V. (14 tuổi) điều khiển. Sau đó, Cường dùng dao bấm sát hại nạn nhân rồi cướp xe máy.

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Lò Mạnh Cường khi bị bắt - Ảnh: Zing

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ online, nạn nhân hiện là học sinh lớp 8 Trường tiểu học và THCS xã Chiềng Lương. Vào ngày 4/4, gia đình không thấy V. đi học về nên đã đi tìm và trình báo lực lượng chức năng nhưng không thấy. 

Đến ngày 11/4, khi người dân đi chặt mía tại khu vực giáp ranh giữa bản Lù và bản Mờn, xã Chiềng Lương ngửi thấy mùi hôi thối, lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể em V. ở cách đường khoảng 50m, trên người có nhiều vết đâm, nghi bị sát hại. Đáng chú ý, hằng ngày em V. đi học bằng xe máy nhưng khi phát hiện thi thể nạn nhân thì người dân, cơ quan chức năng không thấy chiếc xe của em V. tại nơi tử vong.

 

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Nơi tìm thấy thi thể của nam sinh lớp 8 xấu số - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Bên cạnh đó, ông Cầm Văn Thỏa - chủ tịch UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra. Đồng thời động viên, hỗ trợ gia đình, mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

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