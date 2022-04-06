Chia sẻ với Zing News, chị Trang cho biết chị là người gần gũi nhất và cũng là tri kỷ của Bình từ lúc anh tham gia đội Tiếp sức mùa thi ở Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2012. Chị Trang cho biết, Bình đi theo chương trình vừa học vừa làm, một tuần sẽ lên trung tâm khoảng 3-4 ngày để học về kỹ năng trồng trọt, thời gian còn lại sẽ làm trong nông trại để kiếm thêm tiền.

Liên quan đến vụ việc tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình bị mất tích tại Israel gần 6 năm qua, chị Mai Trang (30 tuổi, đang ở Gia Lai) - một người bạn thân thiết và biết rõ về Bình nhất mới đây đã có những chia sẻ về cuộc gọi cuối cùng của nam sinh, cùng với đó là cuộc sống của Bình trước khi mất tích.

Đến ngày thứ 7 (17/9/2016), Bình ngồi ở bến xe buýt và gọi messenger cho chị Trang để nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện, Bình nói về việc đang chờ xe nhưng không có. Chính vì vậy, anh lên phương án sẽ quá giang xe ai về và thông báo với chị Trang là điện thoại sắp hết pin nên sẽ ngưng nói chuyện để đủ pin nghe nhạc.

Vào ngày thứ 6 (16/9/2016), sau khi tan học sớm, Bình kể với chị Trang về việc đã xin phép để đến một nông trại - nơi bạn của Bình ở. Sau khi được cho phép, Bình bắt xe buýt đi. Tuy nhiên, anh không biết thứ 7 và chủ nhật ở Israel xe buýt không hoạt động, chỉ có thể quá giang xe tải.

Vì cả hai thường xuyên trò chuyện rất nhiều trong ngày, thế nhưng, chị Trang sau cuộc gọi đó thì chờ đến tối vẫn không thấy Bình liên lạc lại. Hết ngày chủ nhật hôm sau, chị liên lạc nhưng cũng không nhận được phản hồi nào.

"Tới Thứ 2, một người bạn của tôi có tham gia group tu nghiệp sinh ở Israel thì thấy chị trưởng đoàn đăng bài viết tìm kiếm Bình mất tích, tôi mới biết được lý do nó im lặng mấy ngày qua" - chị Trang thuật lại.

Vì là người gần gũi nhất với Bình nên Trang được tin tưởng chia sẻ mật khẩu Facebook, Gmail của anh. Lúc đó, chị đã đăng nhập vào để xem có cuộc hội thoại nào mà Bình đề cập đến việc bỏ trốn hoặc đi đâu đó chơi không, nhưng không hề có.

"Tôi không tìm thấy bất kỳ nội dung nào cho thấy việc Bình sẽ đi chơi xa hay bỏ trốn cả. Trước giờ Bình cũng chưa bao giờ nói dối tôi bất kỳ chuyện gì hết. Bí mật gì cũng nói, kể cả chuyện điên rồ nhất. Tôi chắc chắn là Bình không hề bỏ trốn hay tự ý rời khỏi nơi làm" - chị quả quyết.

Sau đó, Trang đã kết nối với chị trưởng đoàn của Bình, liên lạc với cảnh sát ở Israel để làm việc, cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Đều đặn mỗi năm, Trang nhắn cho người chủ nông trại mà Bình ở trước khi mất tích thì được biết việc điều tra đã kết thúc không lâu sau ngày Bình mất liên lạc.

Chị Trang cũng kể thêm về việc lần đầu thấy Bình khóc, theo chị, trước thời điểm Bình mất tích thì có xảy ra xung đột với một vài bạn Việt Nam sang cùng đợt: "Bình là người nghiêm chỉnh trong công việc, nên thấy ai có tư tưởng làm hết giờ rồi về chứ không có trách nhiệm thì Bình lên tiếng. Những bạn đó thấy đụng chạm nên đã đánh Bình chảy máu mũi. Nó thì sống nội tâm, ai làm gì làm, không phản ứng lại" - Trang nói.

Khi thời gian trôi qua quá lâu mà không có tung tích gì của Bình, chị cũng đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Song, tuyệt đối chị Trang cho rằng Bình sẽ không chủ động đi tới các dãy núi ở Neot Hakikar - nơi tìm thấy thi thể trùng khớp với chàng trai này.

"Tôi nghe thông tin cơ quan điều tra Israel đặt giả định Bình gặp tai nạn trong khi đi khám phá hang động, nhưng tôi không chấp nhận vì em ấy hoàn toàn không có kế hoạch đi khám phá hang nào" - cô bày tỏ.

Giấy tờ và nhiều vật dụng của nam sinh được tìm thấy tại một vách núi. (Ảnh: PLO)

Chị trào nước mắt nói thêm: "Tôi nghĩ tới hai giả thuyết, đó là lúc quá giang xe về tới nơi, Bình bị nhóm người nào đó tấn công rồi lôi vô hang. Hoặc là có thể bị con thú nào cắn rồi tha vô, chứ tôi không hình dung được nó vào nơi xa xôi đó nhằm mục đích gì. Mấy năm qua Bình về rất nhiều lần trong những giấc mơ của tôi, dặn tôi đừng khóc..."

Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp Luật Online, ngày 5/4, một lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho biết, kết quả điều tra của Interpol tại Israel thông báo rằng đã tìm thấy được một thi thể tại một vách núi ở Neot Hakikar, bên cạnh có kèm vật dụng, giấy tờ được xác định là của tu nghiệp Nguyễn Hải Bình.

Riêng về thi thể tìm thấy ở vách núi, hiện vẫn đang phải chờ kết quả điều tra của Interpol và kết quả xét nghiệm ADN của Nguyễn Hải Bình mới có thể xác nhận là đúng hay không.