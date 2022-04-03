Tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình đã đột ngột mất tích chỉ sau 45 ngày sang Israel học tập, hơn 5 năm tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có thông tin gì mới về anh.

Tiền Phong đưa tin, văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vào ngày 1/4 vừa qua với nội dung là nhờ giúp đỡ và hỗ trợ tìm kiếm tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình, sinh ngày 1/12/1993. Động thái này xuất phát từ đơn đề nghị của cha mẹ ruột tu nghiệp sinh trên - ông Nguyễn Văn Thạnh và bà Lê Thị Thanh (phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình chụp năm 2016 tại Israel - Ảnh: Gia đình cung cấp Nguyễn Hải Bình sau khi tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia vào chương trình vừa học vừa làm tại Israel từ ngày 2/8/2026. Tuy vậy, chỉ sau 45 ngày kể từ khi đặt chân đến mảnh đất này, Bình đã mất tích một cách đột ngột. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm từ phía gia đình và chính phủ hai nước, hiện không có bất cứ thông tin gì về Bình.

Theo Dân Việt, mẹ ruột của Bình, bà Lê Thị Thanh tiết lộ, gần 6 năm qua, gia đình đã tìm mọi cách để nhờ các nhóm tu nghiệp sinh ở Israel tìm kiếm con mình nhưng vẫn không có thông tin gì về con. Ngoài ra, bà còn tiết lộ, cùng năm mà Bình mất tích, Trường Đại học Nông Lâm có cử người bay sang Israel để phối hợp tìm kiếm với Đại sứ quán Việt Nam và cảnh sát Israel nhưng không thu được kết quả gì. Nguyễn Hải Bình chụp tại Israel - Ảnh: Gia đình cung cấp Nhóm tu học sinh nước ngoài tại Israel sau khi phát hiện Bình bị mất tích có chia sẻ về hoạt động của nam sinh này vào ngày hôm ấy. Theo đó, Bình được nghỉ học sớm nên có đến Niot Hakika để chơi, do không có xe bus nên Bình đã đi nhờ xe về nhà, cũng từ thời điểm đó mọi người đã không liên lạc được với Bình. Phía cảnh sát Israel vào năm 2016 cũng từng liên hệ với Bộ Công an Việt Nam mời cha mẹ của Bình vào TP.HCM để lấy mẫu ADN.

Suốt thời gian gần 6 năm qua, gia đình của Bình ở Việt Nam vẫn luôn cầu nguyện và hy vọng rằng anh hiện còn sống và ở đâu đó tại Israel. Dù cho đã nhiều lần thất vọng vì không có thông tin gì về con, vợ chồng bà Thanh vẫn gửi niềm tin của mình vào các cơ quan chức năng.

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