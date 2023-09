Bạn học 'không cầm được nước mắt' trước sự ra đi của nam sinh nhảy lầu tử tự: 'Mong bạn sẽ thực sự bình yên'

Tôi cũng rất tiếc khi thời gian qua, một số trang mạng xã hội chia sẻ các clip và thư tuyệt mệnh của em và bắt đầu đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người này người kia. Bởi điều này không mang tính nhân văn. Nếu chúng ta đặt địa vị thành một người cha mẹ có con đang đi học thì làm sao có thể ứng xử như thế được?".

Ông Phạm Tuấn Linh - Hội cha mẹ học sinh của trường cho rằng: "Cái tôi thấy đau lòng hơn đó là sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Thay vì việc chúng ta động viên, chia sẻ, thấu hiểu thì chúng ta lại cho mình cái quyền được phán xét, được đánh giá mà chưa tìm hiểu nguyên nhân. Tôi nghĩ đây là điều không nên".

Người thân của nam sinh cầu xin cộng đồng mạng ngưng chia sẻ đoạn clip lúc em nhảy lầu - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, dẫn tin của Vietnamnet, khoảng 3h37 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ ban quản lý toà nhà về việc phát hiện thi thể nam thiếu niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Công an phường Phú La đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra sự việc. Nguyên nhân được cho là do áp lực chuyện học hành. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu L.N.N.M (SN 2006) đang học chuyên sinh tại trường THPT có tiếng tại Hà Nội.

Sau khi thông tin này được đăng tải, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip được cho là cảnh tượng cuối cùng của nam sinh này trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Liên quan đến vụ việc này, Chỉ huy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm người tung lên mạng xã hội clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh. Chỉ huy đơn vị đánh giá, sự việc xảy ra vô cùng xót xa và clip ảnh hưởng nặng nề tới gia đình nên việc phát tán clip lên mạng xã hội là không thể chấp nhận được.

Đồng thời, trước áp lực dư luận, cô ruột của nam sinh lớp 10 cũng gửi lời cầu xin tới cộng đồng mạng ngừng lan truyền đoạn clip: "Lần đầu tiên trong đời, mình cầu xin mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa. Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa”.