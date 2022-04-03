Bạn học 'không cầm được nước mắt' trước sự ra đi của nam sinh nhảy lầu tử tự: 'Mong bạn sẽ thực sự bình yên'

Xã hội 03/04/2022 10:27

Các bạn học cùng lớp với nam sinh xấu số đã viết thư, gấp hoa sen trắng tặng cho người bạn đã xa. Cô Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường cũng đến gặp mặt trực tiếp để chia sẻ, động viên và tâm sự với các bạn học sinh.

Mới đây, vụ nam sinh trường THPT chuyên Amsterdam - Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Liên quan đến vụ việc này, trong bản tin "Việt Nam hôm nay" trên VTV1 vừa phát sóng đoạn phóng sự xúc động về chia sẻ của các bạn học sinh cùng lớp với nam sinh.

Cụ thể, các bạn học đã viết thư, gấp hoa sen trắng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người bạn đã xa. Em Khánh Ngọc - bạn cùng lớp với nam sinh chia sẻ: "Những lời mình viết cho bạn là dòng tâm sự và mong bạn sẽ thực sự bình yên. Bây giờ mình đã khoá mạng xã hội, bởi mỗi lần mở lên lại thấy những tin tức, những dòng chia sẻ khiến mình khó chịu. Mình mong rằng mọi người sẽ hành xử đúng đắn hơn".

Bên cạnh, bạn cùng lớp Bùi Trung Công cũng có chia sẻ: "Quyền được biết là quyền nên có, nhưng chỉ nên dừng ở mức biết thôi, chứ không nền ở mức đào bới và chia sẻ thông tin cá nhân của gia đình họ. Họ đã khổ rồi, đừng làm gia đình bạn ấy khổ thêm nữa".

Bạn học 'không cầm được nước mắt' trước sự ra đi của nam sinh nhảy lầu tử tự: 'Mong bạn sẽ thực sự bình yên' - Ảnh 1
Bạn cùng lớp gấp hoa sen, viết thư tiễn biệt người bạn xấu số - Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự việc thương tâm này, cô Hiệu trưởng trường THPT chuyên Amsterdam cũng có đôi lời tâm sự: "Vì chúng ta cần tiếp tục phải sống, phải tiếp tục động viên gia đình. Đây không phải lúc để quy trách nhiệm cho ai. Gia đình, bố mẹ đã quá đau xót rồi. Và cả em bạn ấy nữa. Chúng ta cần phải động viên để em của bạn sau này học tốt theo gương của anh trai. Đó là thông điệp tích cực mà chúng ta nên làm, chứ không nên làm điều tiêu cực để tạo ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng không tốt.

Tôi cũng rất tiếc khi thời gian qua, một số trang mạng xã hội chia sẻ các clip và thư tuyệt mệnh của em và bắt đầu đổ lỗi, quy trách nhiệm cho người này người kia. Bởi điều này không mang tính nhân văn. Nếu chúng ta đặt địa vị thành một người cha mẹ có con đang đi học thì làm sao có thể ứng xử như thế được?".

Ông Phạm Tuấn Linh - Hội cha mẹ học sinh của trường cho rằng: "Cái tôi thấy đau lòng hơn đó là sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Thay vì việc chúng ta động viên, chia sẻ, thấu hiểu thì chúng ta lại cho mình cái quyền được phán xét, được đánh giá mà chưa tìm hiểu nguyên nhân. Tôi nghĩ đây là điều không nên".

Bạn học 'không cầm được nước mắt' trước sự ra đi của nam sinh nhảy lầu tử tự: 'Mong bạn sẽ thực sự bình yên' - Ảnh 2
Người thân của nam sinh cầu xin cộng đồng mạng ngưng chia sẻ đoạn clip lúc em nhảy lầu - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, dẫn tin của Vietnamnet, khoảng 3h37 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ ban quản lý toà nhà về việc phát hiện thi thể nam thiếu niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Công an phường Phú La đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra sự việc. Nguyên nhân được cho là do áp lực chuyện học hành. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu L.N.N.M (SN 2006) đang học chuyên sinh tại trường THPT có tiếng tại Hà Nội.

Sau khi thông tin này được đăng tải, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip được cho là cảnh tượng cuối cùng của nam sinh này trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dẫn đến tử vong. Liên quan đến vụ việc này, Chỉ huy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm người tung lên mạng xã hội clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh. Chỉ huy đơn vị đánh giá, sự việc xảy ra vô cùng xót xa và clip ảnh hưởng nặng nề tới gia đình nên việc phát tán clip lên mạng xã hội là không thể chấp nhận được.

Đồng thời, trước áp lực dư luận, cô ruột của nam sinh lớp 10 cũng gửi lời cầu xin tới cộng đồng mạng ngừng lan truyền đoạn clip: "Lần đầu tiên trong đời, mình cầu xin mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa. Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa”.

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