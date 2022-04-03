Lãnh đạo Hà Nội: 'Căn cứ tình hình dịch bệnh, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài'

Xã hội 03/04/2022 08:29

Đó là một trong những nội dung của kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà UBND TP. Hà Nội vừa ban hành.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, kế hoạch ban hành cũng nhắc đến vấn đề giáo dục, ông Chử Xuân Dũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục - đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp.

"Căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời" - kế hoạch nêu rõ.

Lãnh đạo Hà Nội: 'Căn cứ tình hình dịch bệnh, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài' - Ảnh 1
Học sinh học trực tuyến tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Vietnamnet, ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với các cấp độ dịch tại các địa phương.

Riêng Sở GD-ĐT, UBND TP yêu cầu trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cần chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021-2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại từng địa phương; xây dựng kịch bản phù hợp tình hình thực hiện khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Cùng đó, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh.

 

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