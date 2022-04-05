Cụ thể, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - quyền hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm TP.HCM - cho hay nhà trường vừa nhận được văn bản từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel về việc tìm kiếm sinh viên Nguyễn Hải Bình bị mất tích ở Israel khi đi học.

Liên quan đến sự việc tu nghiệp sinh Việt Nam - Nguyễn Hải Bình - mất tích ở Israel, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng tại Israel vừa mới phát hiện một thi thể trong hang núi sâu bên cạnh là những giấy tờ liên quan như thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên... của sinh viên Nguyễn Hải Bình. Được biết, các vật dụng này đều đã úa màu theo thời gian.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình của anh Hải Bình tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để kiểm tra ADN đối chiếu, nhằm xác định có đúng là Bình hay không.

"Theo văn bản gửi đến nhà trường, các cơ quan chức năng ở Israel phát hiện một thi thể trong một hang núi sâu ở Israel. Đồng thời tìm thấy những giấy tờ liên quan đến sinh viên Nguyễn Hải Bình.

Tu học sinh Nguyễn Hải Bình mất tích tại Israel - Ảnh: Doanh Nghiêp và Tiếp thị

Trước đó, thông tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, năm 2016, anh Nguyễn Hải Bình (sinh năm 1993) đã tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và tham gia Chương trình vừa học vừa làm tại Israel do trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 2/8/2016, tuy nhiên, chỉ 45 ngày sau, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh Bình.

Lo lắng cho con, ba mẹ ruột anh Bình đã gửi đơn đến Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để tìm kiếm tu nghiệp sinh theo nguyện vọng của gia đình.

Báo Pháp Luật đưa tin trong năm 2016, phía Cảnh sát Israel cũng liên lạc với Bộ Công an Việt Nam mời ba mẹ Bình vào TP.HCM lấy mẫu AND. Theo mẹ của Bình, gần sáu năm qua gia đình bà vẫn luôn cầu nguyện và hy vọng Bình vẫn ở đâu đó tại Israel.

Năm 2018, gia đình có gọi điện thoại cho Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và tiếp tục hy vọng khi Đại sứ quán cho biết đang phối hợp với nhà chức trách Israel tìm kiếm Bình.

Ban giám hiệu Đại học Nông Lâm đến thăm hỏi gia đình tu học sinh mất tích - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Gần đây vào ngày 9/3/2022, một người bạn của Bình cũng từng là tu nghiệp sinh ở Israel có nhắn tin cho bà Thanh do Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tìm số điện thoại của gia đình cựu tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình để liên lạc.

Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng Israel, ngày 4/4, Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm (TP.HCM) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình tu nghiệp sinh tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.