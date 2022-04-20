Vào sáng 20/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới bị trói chân, tay trôi dạt trên sông tại thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 8h15 cùng ngày, người dân đang hành nghề trên sông Gò Tre (chảy về sông Bàn Thạch, đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng) thì bất ngờ phát hiện một thi thể bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước liền trình báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại sông tại thôn Thạch Tân. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, không cho người lạ xâm nhập hiện trường. Nạn nhân khoảng 45-55 tuổi, mặc áo thun tay ngắn màu xanh dương, quần màu đen. Có thể nạn nhân đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước.

Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới sông trong tư thế bị trói tay, chân, miệng - Ảnh: báo Công an TP.Đà Nẵng

Theo Zing đưa tin, Có mặt tại hiện trường, đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (ngoài cùng bên phải), chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án. Đại tá Lai cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cảnh sát đang tích cực điều tra".

Vào trưa cùng ngày, con gái nạn nhân xác nhận người đàn ông tử vong là cha của mình. Con gái cho hay cha rời khỏi nhà từ trưa 19/4 và không về nhà. Khi đi, cha vẫn mặc bộ đồ xanh, quần lửng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Con gái bật khóc khi thấy thi thể của cha - Ảnh: Zing

Danh tính người đàn ông tử vong được xác định là Huỳnh Xược (52 tuổi, người địa phương). Khu vực phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2 km.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa rõ nhân thân cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân nói trên.

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