Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi của vợ chồng ông K. cùng cháu H. tại Bệnh viện An Bình (Q.5), ông Tuấn (anh ruột của ông K.) và người thân nhiều lần khóc ngất, đứng không vững phải nhờ người dìu dắt đi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, liên quan đến vụ việc 3 người tử vong, 1 người nguy kịch do ngạt khí CO, vào tối ngày 18/5, căn phòng cuối dãy trọ ở khu phố 6 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) không một ánh đèn, không khí tang thương bao trùm. Căn phòng bị niêm phong tạm thời, chiếc xe máy của gia đình nạn nhân dựng trước phòng cũng được giăng dây niêm phong. Người dân sống trong dãy trọ cho biết cả gia đình 4 người gồm ông L.V.K. (45 tuổi, quê Bình Thuận), bà N.T.L. (44 tuổi, vợ ông K.) cùng con gái lớn L.T.K.L. (21 tuổi) và con trai út L.Q.H. (14 tuổi) vào TP.HCM sinh sống và ở trọ tại đây từ 5 năm trước. Hằng ngày, cứ 2 giờ sáng là vợ chồng ông K. thức dậy để chuẩn bị đi bán cá hấp. Bà N.T.L (vợ ông K.) chở cá hấp lên chợ Tân Định để bán, còn ông K. thì bán ở chợ Phước Bình (TP.Thủ Đức). Chị L.T.K.L. làm công nhân dệt may còn cậu con trai út L.Q.H. làm việc tại một cửa hàng mắt kính, phụ giúp ba mẹ chi tiêu sinh hoạt.

Chị Bùi Vân (bạn thân của bà N.T.L.) không nén được nước mắt khi nhắc đến buổi sáng kinh hoàng: "Gia đình họ đi rồi, chị L. đi rồi. Gia đình chị ấy sống tình cảm lắm, ai ở đây cũng thương, tại sao tai nạn lại ập đến như vậy. Trong một đêm, tôi mất người bạn thân, hàng xóm mất đi những người thân thương". Bên trong căn phòng trọ nơi 3 người tử vong, 1 người nguy kịch được xác định do ngạt khí - Ảnh: Báo Người Lao Động Ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh N.T., bạn trai của chị L.T.K.L., chốc chốc lại nhìn về phía bạn gái đang hôn mê, thở máy. Anh T. cho biết, bình thường anh và K.L. cùng em H. ở riêng phòng kế bên, vợ chồng ông K. ở riêng. Đêm qua (18/5), không hiểu tại sao K.L. và em H, về bên cha mẹ ngủ thì xảy ra vụ việc. Hiện vẫn chưa biết tình hình sức khỏe của bạn gái như thế nào.

Chờ hoàn tất khám nghiệm tử thi của vợ chồng ông K. cùng cháu H. tại Bệnh viện An Bình (Q.5), ông Tuấn (anh ruột của ông K.) và người thân nhiều lần khóc ngất, đứng không vững phải nhờ người dìu dắt đi. Ông Tuấn nghẹn ngào: “Gia đình của em trai tôi 4 người đưa nhau lên Sài Gòn mưu sinh với mong muốn cuộc sống đỡ phần khổ cực. Ở quê, mẹ già đã mất cách đây 1 năm, chỉ còn ba. Thi thể con trai, con dâu và cháu nội ông ấy đang nằm trong nhà xác, cháu gái thì chưa rõ tình hình. Chúng tôi chưa dám báo tin với ông cụ. Khi đi 4 người lành lặn, nay về 3 thi thể, đau lòng quá”. Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 18/5, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể cả 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Ngoài ra, hàng xóm cũng đã tổ chức quyên góp, lo chi phí mai táng và hỗ trợ xe cứu thương miễn phí chở thi thể ông K, bà N.T.L. và con trai về quê. Phía sau nhà trọ nơi gia đình xấu số sinh sống - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, theo Tuổi Trẻ đưa tin, vào sáng 18/5, người dân trong xóm trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức phát hiện hai vợ chồng ông K. cùng hai con nằm bất động trong phòng trọ, người tím tái. Người dân nhanh chóng đưa 4 người đi cấp cứu nhưng hai vợ chồng và con trai không qua khỏi, còn con gái nguy kịch.

TP.HCM: Cả gia đình 4 người tử vong trong phòng trọ, tiết lộ điều bất thường Được biết, gia đình nạn nhân là người Bình Thuận, thuê trọ ở thành phố Thủ Đức và làm nghề bán cá ở chợ Tân Định, quận 1.

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