Liên quan đến vụ 3 người tử vong, 1 người hôn mê nguy kịch tại Thủ Đức, sau quá trình điều tra ban đầu lực lượng chức năng nghi ngờ nạn nhân bị ngộ độc khí CO.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 18-5, TS.BS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - xác nhận chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân L. (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) được một người bạn đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Trước đó, khoảng 6h sáng, L. được người nhà đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng tím tái, không thở, không bắt được mạch cảnh. Bệnh nhân được xử trí hồi sức cấp cứu và chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước một số thông tin cho rằng bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, bác sĩ Hùng khẳng định: "Đó chỉ là nghi ngờ ban đầu do gia đình có đốt lò than, còn để biết chính xác cần có xét nghiệm độc chất để xác định". Về tình trạng hiện tại của bệnh nhân, TS.BS Hùng đánh giá là rất nặng khi cùng lúc bị tổn thương nhiều cơ quan quan trọng.

"Hiện tại phương án điều trị tối ưu cũng chỉ cho bệnh nhân thở máy để tránh phù não, đồng thời theo dõi hướng đáp ứng của bệnh nhân" - bác sĩ Hùng nói. Đến 21h, bác sĩ Hùng cung cấp thêm: "Sau một khoảng thời gian tích cực cấp cứu hồi sức, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và hỗ trợ suy gan - thận... sinh hiệu của bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn còn hôn mê sâu". Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trước đó vào tối 18-5, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP.Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong, 1 người nguy kịch được phát hiện trong phòng trọ trên đường số 6 (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) sáng cùng ngày. Hình ảnh bên trong căn nhà - Ảnh: Người Lao Động Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ở dãy nhà trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức phát hiện 2 vợ chồng cùng con gái lớn và con trai nằm bất động trong phòng trọ. Mọi người phá cửa vào kiểm tra thì thấy 2 vợ chồng cùng con trai không qua khỏi, riêng người con gái được chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên.

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