Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước một số thông tin cho rằng bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, bác sĩ Hùng khẳng định: "Đó chỉ là nghi ngờ ban đầu do gia đình có đốt lò than, còn để biết chính xác cần có xét nghiệm độc chất để xác định".

Về tình trạng hiện tại của bệnh nhân, TS.BS Hùng đánh giá là rất nặng khi cùng lúc bị tổn thương nhiều cơ quan quan trọng.