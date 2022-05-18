Tối 18/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé M.N.D.L. (6 tuổi) lúc 21h cùng ngày.

Theo nguồn tin mới nhất từ Dân Việt, liên quan tới vụ cha ôm con nhảy cầu tự tử ở Quảng Nam vừa qua, khoảng 21 giờ ngày 18/5, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phát hiện và vớt được thi thể cháu M.N.D.L (SN 2016) cách nơi xảy ra vụ việc cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn khoảng hơn 200m. Thi thể cháu bé được tìm thấy vào khoảng 9h tối ngày 18/5 - Ảnh chụp màn hình Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, ông Bùi Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho hay: "Suốt đêm 17/5 đến tối nay, hàng chục người dân và nhân viên thuộc các lực lượng cứu hộ cùng ca nô quần thảo dọc sông Thu Bồn. Gần 10 tàu thuyền đánh cá của ngư dân cùng những thợ lặn giỏi và ngư cụ cũng xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 6 tuổi mất tích dưới lòng sông...".

Nhiều nhóm thiện nguyện cũng đã tổ chức xe đưa đón thân nhân gia đình, lo nơi ăn nghỉ trong những ngày ở lại Hội An để đợi tìm kiếm cháu bé. Người dân phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm cháu suốt hơn 1 ngày nay - Ảnh: Dân Việt Trước đó, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, người dân phát hiện trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP Hội An) có chiếc xe máy biển số 29E1 - 780.14 đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con.

Danh tính người cha ôm con gái nhảy từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn tự tử được xác định là anh M.X.B. (29 tuổi, tạm trú tại khối phố An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Con gái của anh B. là cháu M.N.H.L. (6 tuổi). Thi thể anh B được tìm thấy vào trưa ngày 17/5 - Ảnh: Zing News Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người vợ đã ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩa – Trưởng Công an TP Hội An, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.

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