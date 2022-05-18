Cha ôm con nhảy cầu tự tử, nhân chứng nhói lòng kể lại tiếng kêu cứu đầy ám ảnh của đứa trẻ: 'Đừng ba ơi, đừng ba ơi…'

Xã hội 18/05/2022 07:00

Liên quan đến vụ việc cha ôm con nhảy sông tự tử, trước khi nhảy xuống sông, một số người đi đường còn nghe bé gái vùng vẫy và khóc thét: "Đừng ba ơi, đừng ba ơi…".

Tối ngày 17/5, theo nguồn tin từ Tổ Quốc, Công an TP Hội An vẫn đang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam) và người dân tích cực tìm kiếm cháu M.N.D.L. (6 tuổi) - nạn nhân còn mất tích trong vụ cha (anh M.X.B) ôm con nhảy cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP Hội An) tự tử.

Cha ôm con nhảy cầu tự tử, nhân chứng nhói lòng kể lại tiếng kêu cứu đầy ám ảnh của đứa trẻ: 'Đừng ba ơi, đừng ba ơi…' - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, vào khoảng 11h trưa nay 17/5, người dân đi đường phát hiện trên cầu Cửa Đại (đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) có chiếc xe máy BS 29E1 - 780.14 đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con.

Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân đã trình báo lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An có mặt tại hiện trường lấy thông tin, đồng thời huy động lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm tung tích nạn nhân dưới sông Thu Bồn. Đến khoảng 12h cùng ngày (17/5), thi thể anh M.X.B. đã được tìm thấy.

Cha ôm con nhảy cầu tự tử, nhân chứng nhói lòng kể lại tiếng kêu cứu đầy ám ảnh của đứa trẻ: 'Đừng ba ơi, đừng ba ơi…' - Ảnh 2
Thi thể của người cha được tìm thấy vào trưa ngày 17/5 - Ảnh: Zing News 

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại thời điểm xảy ra sự việc nói trên, một số người dân khi lưu thông trên cầu Cửa Đại thì thấy một người đàn ông chạy xe máy chở theo một đứa trẻ chừng 6 tuổi lên cầu có biểu hiện bất thường. 

Khi đến giữa cầu, người đàn ông dừng xe, thoáng chút tần ngần rồi bất ngờ ôm cháu nhỏ nhảy xuống sông Thu Bồn.

Trước khi nhảy xuống sông, một số người còn nghe cháu nhỏ vùng vẫy, thét lên hoảng loạn: "Đừng ba ơi, đừng ba ơi…".

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

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