Tiền Giang: Bé trai 4 tuổi mất tích suốt 5 ngày, mẹ đau đớn uống thuốc diệt cỏ tự tử, gia đình cầu cứu

Xã hội 16/05/2022 14:53

Trong lúc mẹ cặm cụi nấu đồ ăn, bé Lê Tuấn Hùng (4 tuổi, ngụ Tiền Giang) chơi ở nhà trước rồi sau đó cả nhà tìm không thấy đâu. Hiện tại, bé trai đã mất tích 5 ngày khiến người nhà không khỏi đau đớn và lo lắng.

Theo chia sẻ thông từ báo Thanh Niên, bé trai 4 tuổi - bé Lê Tuấn Hùng đã mất tích 5 ngày chưa tìm thấy, mẹ em vì quá thương nhớ con đã quẫn trí uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Gia đình đau đớn cầu cứu cộng đồng mạng và mọi người tìm kiếm tung tích của cháu bé.

Anh Lê Tuấn Anh (39 tuổi, ba bé Hùng) cho biết con trai sinh ngày 20/12/2018, hiện gia đình đang trú tại ấp 3, xã Tân Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang. Vào ngày 11/5, trong lúc vợ anh cặm cụi nấu đồ ăn cho con trai ở nhà sau, bé chơi ở nhà trước rồi sau đó cả nhà tìm không thấy đâu.

Anh lo lắng thuật lại: "Con trai vượt ngoài tầm mắt của vợ tôi chừng 15 - 20 phút, dù đóng cửa nhưng vách nhà có một cái lỗ, tôi nghĩ con chui qua vừa. Trước nhà là một cái lộ rộng chừng 2m, cháu nó còn nhỏ, chưa nói rành nhưng không sợ người lạ, thấy xe ai cũng lên ngồi hết. Khi đi bé mặc áo màu trắng có sọc đen nhỏ, tóc cắt ngắn. Tôi cũng sợ cháu bị người ta bắt đi"

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Bé Lê Tuấn Hùng (4 tuổi, ngụ Tiền Giang) mất tích 5 ngày chưa tìm thấy - Ảnh: Báo Thanh niên

Bên cạnh đó, theo Tổ Quốc đưa tin, anh Tuấn Anh cho biết, nghi con bị đuối nước nên thuê thêm thợ lặn nhưng vẫn không tìm thấy. Song, gia đình vẫn có niềm tin rằng cháu vẫn còn sống. Sau đó, anh trình báo với công an xã Tân Hưng để được hỗ trợ tìm kiếm. Anh chia sẻ: "Vợ tôi liên tục khóc, gào thét 'tại sao, tại sao' vì nhiều ngày rồi mà không tìm thấy con. Cho đến hôm đó trong lúc tôi đang đi tìm con thì vợ gọi nói 'anh đi tìm con cũng mấy ngày rồi mà không thấy thôi để em đi tìm cho', nghe thấy lạ nên tôi chạy về nhà thì hay vợ uống thuốc diệt cỏ"

Nhờ gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình hình sức khỏe của chị Vân đã ổn định. Anh Tuấn Anh cũng cho biết thêm, sau thời gian bỏ hết công ăn việc làm, nỗ lực tìm con, cả hai vợ chồng anh đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. 

Bà Lê Thị Bảy (53 tuổi, bà ngoại bé Hùng) thất thần khi hay tin cháu mất tích, rồi càng đau đớn hơn khi con gái nghĩ quẩn. “Quá xót xa! Mong cộng đồng mạng, mọi người hỗ trợ gia đình tôi tìm thấy cháu. Chúng tôi ngàn lần biết ơn!”, bà nói.

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Gia đình đau đớn cầu cứu cộng đồng mạng và mọi người tìm kiếm tung tích của cháu bé - Ảnh: Tổ Quốc

Đại diện Công an xã Tân Hưng thông tin: "Công an xã Tân Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang cho biết đã nhận được tin báo bé Lê Tuấn Hùng mất tích từ nhiều ngày trước. Sau khi yêu cầu gia đình cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến bé, chúng tôi đã báo cáo lên Công an H.Cái Bè phát thông báo truy tìm và hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé. Chúng tôi cũng liên hệ với các xã, các tỉnh bạn giáp ranh, qua đó khi phát hiện tung tích của bé thì liên hệ trực tiếp cho người nhà hoặc cho chúng tôi”.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về bé Hùng, lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang ngày đêm tìm kiếm.

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