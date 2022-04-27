TP.HCM: Bé gái 14 tuổi mất tích lần 2, người mẹ tá hỏa tìm con trong nước mắt

Xã hội 27/04/2022 08:54

Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi) về việc cháu Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) đã mất liên lạc nhiều ngày liền.

Vào chiều 26/4, theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Linh Trung, TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi, ngụ phường Linh Trung, TP Thủ Đức) vừa đến trình báo con của mình là em Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân. 

Cụ thể, vào tối 19/4, bà đi bán đồ ăn vặt ngoài lề đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức. Khi trở về nhà, bà Thảo không thấy em Thiện đâu nên hốt hoảng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bà Thảo đã đến trụ sở công an trình báo vụ việc.

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Chị Thảo mong ai nhìn thấy cháu Thiện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bà Thảo cho hay lúc em Thiện mới sinh thì ba em bỏ đi nên hoàn cảnh 2 mẹ con rất khó khăn. Hàng ngày, bà Thảo đưa hàng ra lề đường Phạm Văn Đồng bán kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho em Thiện ăn học. Tuy nhiên, khi đang học lớp 8 thì em Thiện bất ngờ bỏ học. Dù đã 14 tuổi nhưng em Thiện chưa có giấy tờ tuỳ thân. 

Bà Thảo lo lắng vừa khóc vừa cho biết: "Từ khi cháu mất tích tôi rất lo lắng. Sáng tôi tranh thủ bán hàng ở lề đường Phạm Văn Đồng, chiều ròng rã khắp nơi tìm con nhưng vẫn không thấy. Giờ tôi chỉ biết mong chờ vào sự giúp đỡ của cơ quan công an"

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Cháu Huỳnh Phan Diệu Thiện mất tích hơn 1 tuần và hiện chưa liên lạc với gia đình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bên cạnh đó, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an phường Linh Trung thông tin rằng em Thiện đã từng bỏ nhà đi, khi công an đang tìm kiếm thì em đã trở về nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo em Thiện "mất tích" lần 2, lực lượng công an đang ráo riết vào cuộc tìm kiếm.

Ngoài ra, bà Thảo cũng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng có nhìn thấy hay biết cháu Thiện ở đâu thì báo về Công an phường Linh Trung hoặc gia đình bà theo SĐT: 0908.568.718.

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Bị mắng, bé trai 13 tuổi giận mẹ lấy xe đạp bỏ nhà đi đến chỗ cha làm việc. Tuy nhiên kể từ đó bé trai mất liên lạc với gia đình 20 ngày qua, cha mẹ tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa thấy.

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