Sau khi phát hiện thi thể của bé gái 2 tuổi, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của chị T. và cháu bé còn lại.

Theo chia sẻ thông tin từ Infornet/ Vietnamnet, liên quan đến vụ cô giáo mầm non (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông, Bí thư UBND xã Cẩm Văn, ông Nguyễn Tiến Chức cho biết, đội thợ lặn đã tìm thấy 3 thi thể của chị V.T.H.T. (sinh năm 1991) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi) mất tích tại bờ sông Thái Bình. Cụ thể, vị trí tìm kiếm thấy bé lớn cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 400m, ngược theo dòng nước. Còn vị trí tìm thấy chị T. và bé nhỏ cách hiện trường khoảng 1km theo chiều dòng nước chảy.

Đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con mất tích - Ảnh: Infornet/ Vietnmanet Ông Chức chia sẻ: "Sau những nổ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng cùng gia đình, đến sáng 10/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé lớn. Đến khoảng 8h55 ngày 10/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị T. và cháu bé còn lại". Sau khi tìm thấy ba mẹ con, lực lượng tìm kiếm hiện đã đưa thi thể 2 mẹ con chị T. vào bờ và làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng theo đúng quy định của pháp luật.

Người thân cũng có mặt dọc ven sông Thái Bình để cầu bình an đến với 3 mẹ con chị T - Ảnh: Dân Việt Trước đó, theo VTV News đưa tin, vào khoảng 9h ngày 8/5, chị V.T.H.T. đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân của chị T. nghĩ chị đưa con đi chơi như bình thường nên gia đình không ai để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T. bàng hoàng nhận được tin dữ từ người đồng nghiệp chuyển tới. Cụ thể, trước khi mang con bỏ đi, nữ giáo viên gửi tin nhắn đến người quen, mang hàm nghĩa tiêu cực như lời "từ biệt". Sau khi hỏi thăm mọi người, mẹ chồng chị T. tìm tới ven sông Thái Bình và phát hiện trên bờ có điện thoại, xe nôi của 3 mẹ con cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ, đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm 3 mẹ con chị T. nghi bị mất tích tại khu vực sông Thái Bình, gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy. Ông Chức cho biết thêm, gia đình chị T. kinh tế ổn định. Trước đó, mọi người không phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ người phụ nữ này.

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