Diễn biến MỚI trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại

Xã hội 10/05/2022 10:15

Sau khi phát hiện thi thể của bé gái 2 tuổi, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của chị T. và cháu bé còn lại.

Theo chia sẻ thông tin từ Infornet/ Vietnamnet, liên quan đến vụ cô giáo mầm non (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông, Bí thư UBND xã Cẩm Văn, ông Nguyễn Tiến Chức cho biết, đội thợ lặn đã tìm thấy 3 thi thể của chị V.T.H.T. (sinh năm 1991) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi) mất tích tại bờ sông Thái Bình.

Cụ thể, vị trí tìm kiếm thấy bé lớn cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 400m, ngược theo dòng nước. Còn vị trí tìm thấy chị T. và bé nhỏ cách hiện trường khoảng 1km theo chiều dòng nước chảy.

mat tich
Đã tìm thấy thi thể của 3 mẹ con mất tích - Ảnh: Infornet/ Vietnmanet

Ông Chức chia sẻ: "Sau những nổ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng cùng gia đình, đến sáng 10/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé lớn. Đến khoảng 8h55 ngày 10/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị T. và cháu bé còn lại".

Sau khi tìm thấy ba mẹ con, lực lượng tìm kiếm hiện đã đưa thi thể 2 mẹ con chị T. vào bờ và làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng theo đúng quy định của pháp luật.

mat tich 1Diễn biến MỚI trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại - Ảnh 3
Người thân cũng có mặt dọc ven sông Thái Bình để cầu bình an đến với 3 mẹ con chị T - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo VTV News đưa tin, vào khoảng 9h ngày 8/5, chị V.T.H.T. đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân của chị T. nghĩ chị đưa con đi chơi như bình thường nên gia đình không ai để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T. bàng hoàng nhận được tin dữ từ người đồng nghiệp chuyển tới. Cụ thể, trước khi mang con bỏ đi, nữ giáo viên gửi tin nhắn đến người quen, mang hàm nghĩa tiêu cực như lời "từ biệt".

Sau khi hỏi thăm mọi người, mẹ chồng chị T. tìm tới ven sông Thái Bình và phát hiện trên bờ có điện thoại, xe nôi của 3 mẹ con cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ, đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm 3 mẹ con chị T. nghi bị mất tích tại khu vực sông Thái Bình, gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy. Ông Chức cho biết thêm, gia đình chị T. kinh tế ổn định. Trước đó, mọi người không phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ người phụ nữ này.

Vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của bé gái 2 tuổi, tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại

Vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của bé gái 2 tuổi, tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại

Bé gái 2 tuổi là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích mất tích sự việc thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 27 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?