Liên quan đến vụ 3 mẹ con mất tích tại bờ sông tỉnh Hải Dương, mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn tiêu cực của người mẹ với hàm ý ''tạm biệt'' với mọi người xung quanh.
- Thanh niên nhập viện với thanh kiếm Nhật đâm xuyên thắc lưng và chuyên án ly kỳ phía sau
- Biệt đội xuyên đêm giải cứu xe máy 0 đồng ở Hà Nội: “Không lãi được gì ngoài tình cảm”
Theo nguồn tin từ Dân Việt, sáng 9/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Cẩm Giàng, Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm chị V.T.H.T (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi).
Theo ông Chức, ngay sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng chức năng đã tiền hành tìm kiếm các nạn nhân và phát hiện những đồ dụng liên quan đến 3 mẹ con tại bờ sông. Ngoài ra, họ còn phát hiện bên trong điện thoại của chị T có chưa rất nhiều tin nhắn tiêu cực, khó hiểu.
“Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ, đối với đồng nghiệp, chị T. nhắn “tạm biệt”, đối với mẹ thì chị T. lại nhắn “đây chưa phải kết thúc”, với em gái thì nhắn “chị phải đi xa”... điểm chung là những tin nhắn tiêu cực, báo điềm xấu.
Tuy nhiên, lực lượng công an nhận định khả năng cao chị T. và 2 cháu nhỏ đã mất tích dưới sông. Bởi lẽ, từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị T. bỏ lại, chúng tôi chỉ mất 15 phút nên khả năng dựng hiện trường giả là không lớn”, ông Chức cho hay.
Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc cật lực để tìm kiếm 3 mẹ con bằng nhiều hình thức, trong đó ưu tiên việc lặn xuống sông, dùng thuyền mở rộng mặt nước…, tuy nhiên đến 9h sáng nay, vẫn chưa tìm thấy.
Việc tìm kiếm này diễn ra từ 10h trưa qua đến nay đã gần 24 tiếng, người thân của cô giáo cũng rất lo lắng, ông Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết.