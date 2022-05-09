Liên quan đến vụ 3 mẹ con mất tích tại bờ sông tỉnh Hải Dương, mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn tiêu cực của người mẹ với hàm ý ''tạm biệt'' với mọi người xung quanh.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, sáng 9/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Cẩm Giàng, Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm chị V.T.H.T (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi). Đồ vật tư trang được cho là của mẹ con chị T để lại tại hiện trường - Ảnh: Dân Việt Theo ông Chức, ngay sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng chức năng đã tiền hành tìm kiếm các nạn nhân và phát hiện những đồ dụng liên quan đến 3 mẹ con tại bờ sông. Ngoài ra, họ còn phát hiện bên trong điện thoại của chị T có chưa rất nhiều tin nhắn tiêu cực, khó hiểu.

“Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ, đối với đồng nghiệp, chị T. nhắn “tạm biệt”, đối với mẹ thì chị T. lại nhắn “đây chưa phải kết thúc”, với em gái thì nhắn “chị phải đi xa”... điểm chung là những tin nhắn tiêu cực, báo điềm xấu. Người nhà của nữ giáo viên đã có mặt tại hiện trường để ngồi chờ tin tức từ 3 mẹ con - Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, lực lượng công an nhận định khả năng cao chị T. và 2 cháu nhỏ đã mất tích dưới sông. Bởi lẽ, từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị T. bỏ lại, chúng tôi chỉ mất 15 phút nên khả năng dựng hiện trường giả là không lớn”, ông Chức cho hay.

Dẫn theo nguồn tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc cật lực để tìm kiếm 3 mẹ con bằng nhiều hình thức, trong đó ưu tiên việc lặn xuống sông, dùng thuyền mở rộng mặt nước…, tuy nhiên đến 9h sáng nay, vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 mẹ con chị T - Ảnh: VietNamNet Việc tìm kiếm này diễn ra từ 10h trưa qua đến nay đã gần 24 tiếng, người thân của cô giáo cũng rất lo lắng, ông Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết.

Hải Dương: Nữ giáo viên dẫn theo 2 con nhỏ, gửi tin nhắn từ biệt rồi mất tích ở bờ sông Nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương đưa 2 con đi chơi, gửi tin nhắn với nội dung từ biệt rồi mất tích bên bờ sông.

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