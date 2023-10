Theo nguồn tin từ Dân Việt, sáng 9/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Cẩm Giàng, Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm chị V.T.H.T (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi).

Đồ vật tư trang được cho là của mẹ con chị T để lại tại hiện trường - Ảnh: Dân Việt

Theo ông Chức, ngay sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng chức năng đã tiền hành tìm kiếm các nạn nhân và phát hiện những đồ dụng liên quan đến 3 mẹ con tại bờ sông. Ngoài ra, họ còn phát hiện bên trong điện thoại của chị T có chưa rất nhiều tin nhắn tiêu cực, khó hiểu.