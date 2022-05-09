Nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương đưa 2 con đi chơi, gửi tin nhắn với nội dung từ biệt rồi mất tích bên bờ sông.

Tối 8/5, cơ quan chức năng vẫn tìm kiếm chị V.T.H.T. (31 tuổi, giáo viên một trường mầm non, trú xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) mất tích cùng hai con nhỏ.

Theo ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn, sáng cùng ngày, chị T. nói với có nói với mẹ chồng là sẽ đưa 2 cô con gái nhỏ của mình đi ra ngoài chơi.

Trang vật dụng được cho là của 3 mẹ con chị T. để lại tại bờ sông - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 10h sáng, một số người thân nhận được tin nhắn có ý chào “tạm biệt” của chị T. Lo sợ điều không lành, người nhà của chị T. đã nhanh chóng đi tìm. Khi ra đến bờ sông Thái Bình thì thấy dép, điện thoại, xe đẩy liên quan đến 3 mẹ con. Được biết, tại bờ sông xuất hiện nhiều vết chân hướng thẳng ra mép nước.

Dẫn theo nguồn tin từ VieNamNet, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy tung tích của cả 3 mẹ con chị T.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích của cả 3 mẹ con - Ảnh: VietNamNet

Ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch xã Cẩm Văn cho biết: Mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều giờ. Nhưng do sông Thái Bình rộng, hôm nay gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn.

Vụ việc được nhìn nhận và tìm kiếm dưới tình huống người mẹ trẻ đã mang theo hai con tự tử.

Tìm kiếm khẩn nữ giáo viên dắt theo 2 con nhỏ gửi tin nhắn từ biệt rồi mất tích ở bờ sông Người nhà và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị Th. sau khi phát hiện nhiều đồ vật của 3 người ở mép sông Thái Bình.

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