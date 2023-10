Một cháu bé 10 tuổi ở Thừa Thiên Huế không may trượt chân dẫn đến bị chết đuối khi đi bắt ốc.

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 8/5, ông Lê Văn Hòa, Phó bí thư xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé gái 10 tuổi tử vong khi đi bắt ốc; nạn nhân là L.T.B.C. (10 tuổi, xã Bình Tiến).

Gia đình bé C. lo đang lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Zing News

Cụ thể, trưa ngày 8/5, C. cùng với 2 người bạn trú cùng thôn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá cách nhà khoảng 500 m. Trong lúc đang bắt ốc, C. không may bị sẩy chân và té xuống hồ nước dẫn đến đuổi nước.

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, ngay khi sự việc xảy ra, 2 người bạn đi cùng lập tức chạy báo sự việc cho mẹ cháu C. Tuy nhiên, khi người mẹ cháu C chạy ra đến nơi thì cháu C đã bị chìm và tử vong.

Được sự hỗ trợ của người dân, thi thể của cháu C đã được vớt lên bờ và đưa về nhà lo hậu sự. Theo chính quyền xã Bình Tiến, gia đình cháu C thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.

