Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết thêm, sau khi nạn nhân trong vụ nổ được đưa đến cấp cứu, bệnh viện đã hội chẩn và thành lập ê kíp mổ cấp cứu để cứu sống nạn nhân. Khi nhập viện, nạn nhân bị đa chấn thương từ đầu đến chân. Vết thương ở ngực dài 14 cm, sâu vào trong lồng ngực khiến nạn nhân bị rách phổi, trong phổi có nhiều mảnh kim loại nhỏ. Tay phải của nạn nhân đứt hẳn 1/3, tay trái đứt nửa bàn, mất ngón 1 và ngón thứ 2, mắt bị bầm giác mạc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, vụ nổ tại phòng trọ ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận , sáng 8/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, nạn nhân đã tỉnh và nói chuyện được.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã thành lập 3 nhóm bác sĩ, điều dưỡng phụ mổ tổng cộng 11 người. Một nhóm phẫu thuật lồng ngực và phổi, nhóm thứ 2 phẫu thuật chỉnh hình và nhóm thứ 3 phẫu thuật mặt. Cả 3 nhóm bác sĩ cùng làm việc liên tục trong 3 giờ đồng hồ, cho đến 19 giờ 45 phút tối qua mới kết thúc.

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, trước đó khoảng 14 giờ chiều ngày 7/5 nhiều người nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra tại khu phòng trọ ở khu phố Phú An, thị trấn Phú Long.

Sau tiếng nổ rung chuyển, khói mịt mù, dày đặc nhiều người chạy tới khu phòng trọ thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên vũng máu.

Những người ở gần khu trọ xác định người đàn ông nằm bất động trên vũng máu là anh Nguyễn Kim Khánh (33 tuổi). Trên căn gác phòng trọ còn có hai cháu nhỏ là con ruột của nạn nhân đang bất tỉnh, có dấu hiệu khó thở. Mọi người đã đưa ba cha con anh Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh viện sau đó đã nhanh chóng xác định hai cháu bé không bị thương tích, do bất ngờ từ tiếng nổ lớn trong phòng trọ nên hoảng hốt, bất tỉnh. Nhưng về phần anh Khánh như đã đề cập trước đó các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã phải làm việc cật lực mới có thể cứu sống được anh.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.