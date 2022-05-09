Cụ thể, lúc 9g33 ngày 5/4/2022 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhận nạn nhân nam, sinh năm 1998, địa chỉ Nam Định, hiện đang tạm trú tại TP. Nha Trang, bị người khác dùng kiếm đâm xuyên vào vùng thắt lưng trái, còn lộ phần thân và cán kiếm khoảng 60cm.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ về một nam bệnh nhân nhập viện với 1 thanh kiếm Nhật đâm xuyên vào vùng thắt lưng.

Sau khi cấp cứu và hội chẩn, nạn nhân được khoa Ngoại Cột sống nhận và chuyển lên phòng mổ trong sáng cùng ngày. Thám sát thấy vết thương sắc gọn 5cm, phần lưỡi kiếm cắt nhiều lớp cơ vùng lưng, giới hạn đến chân cung L4. Lấy thanh kiếm ra khỏi vết thương vùng lưng an toàn. Hiện tại sức khỏe nạn nhân đang ổn định, dấu hiệu sinh tồn bình thường, các BS theo dõi thêm tình trạng tổn thương rễ thần kinh đốt sống L4.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Công an nhân dân, nạn nhân được một người bạn đưa vào bệnh viện. Do có dấu hiệu bất thường nên sau ca cấp cứu nạn nhân thoát khỏi hiểm nguy, phía Công an TP Nha Trang đã khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là Triệu Hoàng V. (SN 1988) trú ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Ảnh: báo Công an nhân dân

Sáng ngày 9/5, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau cuộc truy xét từ Nha Trang đến TP.HCM, các trinh sát hình sự đơn vị này đã bắt được nhóm côn đồ truy sát đối thủ bằng hung khí.

Theo đó, nạn nhân là Triệu Hoàng V. (SN 1988, trú ở xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) còn người bạn cùng đi là Trần Phi H. (SN 1993, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Cả hai rời quê vào Khánh Hòa thuê nhà trọ ở xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang để hoạt động cho vay tiền.

Sáng ngày 8/5, V. và H. nhận được điện thoại của một cô gái liên hệ vay tiền và hẹn gặp tại cầu Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, V. điều khiển xe máy chở H. đến điểm hẹn để gặp người cần vay tiền. Khi họ vừa đến nơi, bất ngờ một nhóm gồm 4 thanh niên rình gần đó cầm kiếm, gậy ba khúc và gậy bóng chày ập tới tấn công. H. nhảy xuống xe chạy thoát thân còn V. vừa mới quay đầu xe máy thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên cầm kiếm Nhật phóng cắm mũi vào lưng.

Qua điều tra, rà soát, các trinh sát phát hiện trước đó do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên sáng 1/4, Triệu Hoàng V., Trần Phi H. và một số đối tượng đã xảy ra xích mích. Điều đáng lưu ý là sau khi V. bị phóng kiếm vào lưng thì nhóm đối tượng này đã “biến mất” bất thường, điện thoại đều tắt, tài khoản Facebook cá nhân đều khóa, nên các đối tượng này được xác định là nghi can gây án.

Các đối tượng Phạm Tiến Luật, Vũ Tiến Mạnh, Trần Thành Nghiệp và Chu Văn Thanh trực tiếp vây đánh đối thủ - Ảnh: báo Công an nhân dân

Đến ngày 28/4, các trinh sát vượt chặng đường gần 500km vào TP.HCM truy lùng, tạm giữ Phạm Tiến Luật (SN 2000, trú thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cùng 4 nghi can là Vũ Tiến Mạnh (SN 1999), Trần Thành Nghiệp (SN 1998, cùng trú ở thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, tỉnh Thái Bình), Chu Văn Thanh (SN 1997, trú ở làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và Võ Ý Nhi (SN 2001, trú ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, Luật khai nhận do bị nhóm của Triệu Hoàng V. đánh nên Luật rủ Mạnh, Nghiệp và Thanh trả thù.

Luật bàn với người tình là Nhi sắm vai người cần vay tiền điện thoại để câu nhử V. và H. đến điểm hẹn để Luật cùng đồng bọn vây đánh, trong khi Nhi lánh mặt nơi khác. Chính Luật là người đã phóng kiếm vào lưng của Việt gây thương tích 13%.

Một số hung khí gây án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Sau khi gây án, Luật chỉ đạo đồng bọn trả nhà trọ, hủy bỏ sim điện thoại, khóa tài khoản Facebook cá nhân để né tránh tầm kiểm soát của công an rồi rủ nhau vào TP.HCM thuê nhà trò ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Phạm Tiến Luật, Vũ Tiến Mạnh, Trần Thành Nghiệp, Chu Văn Thanh. Cùng bị khởi tố về tội danh này nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú còn có Võ Ý Nhi.