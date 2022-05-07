Ban đầu, công an xác định, nam thanh niên này tên Vũ Đình P. (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Qua làm việc, Phong khai thường hay tới đây để chơi game . Quá trình này, P. bị hack mất tài khoản game và cho rằng có người trong tiệm gây ra.

Theo VTC News, ngày 7/5, liên quan đến nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm game tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM , lực lượng chức năng đang lấy lời khai của người này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang truy xét vụ nam thanh niên phóng hỏa đốt tiệm net xảy ra trên địa bàn. Theo nguồn tin, thanh niên này đi biển số giả.

Sau đó, P. về nhà lấy can xăng gần 3 lít rồi tới tiệm đổ ra và châm lửa đốt. Gây án xong, P. lái xe máy tẩu thoát.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 3/5, khi đó chị Trà Thị Bích Tr. (33 tuổi, chủ tiệm net) và nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân thì có một thanh niên chạy xe máy đến dựng ở ngoài, sau đó cầm theo một can xăng đi vào tiệm cũng là nơi để xe của khách.

Người này mở nắp can xăng tưới lên sàn nhà rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội, lúc này chị Tr. nhanh chóng đuổi theo thanh niên kia nhưng bất thành, đồng thời nhân viên còn lại tri hô cho người nhà và khách hàng dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về tài sản, tuy nhiên trong lúc đuổi theo thanh niên trên, chị Tr. bị lửa bén vào người, bỏng cổ chân và bàn chân.

Chân của chị Tr. bị bỏng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Infonet/VietNamNet, chủ tiệm game cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 3 trẻ em, 5 người lớn, khoảng 30 khách đang chơi game và hơn 10 xe máy. Sau khi phóng hỏa, nam thanh niên quăng lại can xăng rồi lên xe máy rời đi.

Can xăng bị vứt lại hiện trường - Ảnh: Infonet/VietNamNet

"Tôi bị trượt chân nhưng níu được xe máy nên không bị ngã và chỉ bỏng phần chân. May không có xe máy nào bị cháy, chứ không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến" - nữ chủ tiệm lo sợ.

Ngoài ra, theo VnExpress, chị Tr. cũng chia sẻ rằng: "Trước tới giờ tôi không mâu thuẫn với ai. Bỗng dưng anh ta đi vào lớn tiếng chửi, nói 'lần này tao cảnh cáo' rồi đổ xăng đốt".

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.