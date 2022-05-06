Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng

Xã hội 06/05/2022 17:08

Một nam thanh niên mang can xăng đến tiệm game ở TP Thủ Đức (TPHCM) đổ khắp nền nhà rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 6/5, Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ tiệm game bị tưới xăng phóng hỏa làm một người bị bỏng.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh 1
Tiệm game bị tưới xăng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, chị T.T.B.T. (33 tuổi, chủ tiệm game) cho biết, khoảng 13h ngày 3/5, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần jean lửng, áo khoác màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đi xe máy và mang theo can xăng có thể tích hơn 3 lít đến tiệm.

Sau một lúc chửi bới, người này bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nghe tiếng hô hoán, người thân của chị T. nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế, dập tắt đám cháy.

"Người này chỉ tay cảnh cáo rồi đổ xăng vương vãi khắp nền. Tôi chạy ra định căn ngăn nhưng nó đốt một mảnh vải, quăng xuống nền khiến lửa bao trùm. Tôi không có mâu thuẫn với ai và không quen biết người đốt", chị T. cho hay.

Sau khi phóng hỏa, thanh niên quăng lại can xăng rồi lên xe máy rời đi.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh 2
Nam thanh niên phóng hỏa rồi rời đi - Ảnh: Chụp màn hình

Dẫn nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, theo chị T., thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có 3 trẻ em, 5 người lớn và khoảng 30 khách đang chơi game. Ngoài ra, có hơn 10 xe máy dựng trước quán (nơi đối tượng đổ xăng và châm lửa).

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh 3
Can xăng của đối tượng gây án - Ảnh: Hoàng Thuận

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản nhưng nữ chủ tiệm bị bỏng ở chân khi chạy ra ngăn cản kẻ phóng hỏa và gây hoảng loạn cho những người bên trong nhà.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh 4
Chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh: Hoàng Thuận

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng, thu thập dữ liệu camera để phục vụ công tác điều tra.

NÓNG: Khởi tố vụ cô gái phóng hỏa nhà trọ khiến 1 người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội

NÓNG: Khởi tố vụ cô gái phóng hỏa nhà trọ khiến 1 người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội

Trần Thị Thanh Hải phóng hỏa đốt nhà trọ ở Phú Đô khiến một cô gái trẻ tử vong thương tâm, 5 người khác (có cả trẻ em) bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên phóng hỏa tiệm game chủ tiệm game bị bỏng nặng đốt tiệm game

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?