Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người, chủ tiệm game bị bỏng nặng

Một nam thanh niên mang can xăng đến tiệm game ở TP Thủ Đức (TPHCM) đổ khắp nền nhà rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 6/5, Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ tiệm game bị tưới xăng phóng hỏa làm một người bị bỏng. Tiệm game bị tưới xăng - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, chị T.T.B.T. (33 tuổi, chủ tiệm game) cho biết, khoảng 13h ngày 3/5, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần jean lửng, áo khoác màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đi xe máy và mang theo can xăng có thể tích hơn 3 lít đến tiệm.

Sau một lúc chửi bới, người này bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nghe tiếng hô hoán, người thân của chị T. nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế, dập tắt đám cháy. "Người này chỉ tay cảnh cáo rồi đổ xăng vương vãi khắp nền. Tôi chạy ra định căn ngăn nhưng nó đốt một mảnh vải, quăng xuống nền khiến lửa bao trùm. Tôi không có mâu thuẫn với ai và không quen biết người đốt", chị T. cho hay.

Sau khi phóng hỏa, thanh niên quăng lại can xăng rồi lên xe máy rời đi. Nam thanh niên phóng hỏa rồi rời đi - Ảnh: Chụp màn hình Dẫn nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, theo chị T., thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có 3 trẻ em, 5 người lớn và khoảng 30 khách đang chơi game. Ngoài ra, có hơn 10 xe máy dựng trước quán (nơi đối tượng đổ xăng và châm lửa). Can xăng của đối tượng gây án - Ảnh: Hoàng Thuận Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản nhưng nữ chủ tiệm bị bỏng ở chân khi chạy ra ngăn cản kẻ phóng hỏa và gây hoảng loạn cho những người bên trong nhà. Chủ tiệm game bị bỏng nặng - Ảnh: Hoàng Thuận Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng, thu thập dữ liệu camera để phục vụ công tác điều tra.

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