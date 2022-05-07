Nổ lớn trong phòng trọ ở Bình Thuận: 3 cha con bất tỉnh, một người nguy kịch

Xã hội 07/05/2022 19:49

Sau tiếng nổ lớn từ căn phòng trọ, người dân phát hiện một người đàn ông và 2 con nhỏ nằm bất động bên trong.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ trong căn phòng trọ khiến 1 người nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sống tại dãy trọ khu phố Phú An, thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng số 9 của anh N.K.K. (30 tuổi). Tại hiện trường, anh K. được phát hiện trong tình trạng bê bết máu, dập nát 2 cánh tay và nằm dưới sàn, tình trạng nguy kịch.

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Hiện trường vụ nổ phòng trọ - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Công an nhân dân, ngoài anh K. người dân phát hiện có 2 cháu nhỏ là con ruột của nạn nhân cũng đang bất tỉnh trên gác. Mọi người nhanh chóng đưa 3 cha con anh K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Kiểm tra, các bác sĩ cho biết 2 cháu bé không bị thương tích, chỉ là do bất ngờ từ tiếng nổ lớn trong phòng trọ nên hoảng hốt, bất tỉnh. Riêng anh K. bị thương rất nặng, mất máu nhiều.

Vụ nổ cũng làm đồ đạc trong phòng bị văng tứ tung. Tại hiện trường người dân còn ngửi thấy mùi hóa chất giống như chất gây nổ. Được biết, khi vụ nổ xảy ra, vợ nạn nhân không có mặt ở phòng trọ.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ nổ.

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