Vụ ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM: Tài xế vẫn còn nồng độ cồn trong máu

Xã hội 07/05/2022 20:59

Liên quan đến vụ tài xế xe ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy tại chợ Thủ Đức (TP.HCM), được biết, dù bỏ đi khỏi hiện trường nhưng sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình diện và được xác định vẫn còn nồng độ cồn trong máu.

Theo báo Người Lao Động, ngày 7/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Huỳnh Công Thắng (ngụ TP Thủ Đức) vì điều khiển ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy tại khu vực chợ Thủ Đức, TP Thủ Đức tối 5/5 khiến nhiều người bị thương.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 19 giờ 45 tối 5/5, ông Thắng điều khiển ô tô 7 chỗ trên đường Kha Vạn Cân hướng ra đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Khi vừa qua chợ Thủ Đức khoảng 200m, ông Thắng cho xe ôm cua rẽ vào giao lộ Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân (giáp ranh phường Linh Tây và Trường Thọ) thì bất ngờ lao qua đường ngược lại rồi tông vào nhiều xe máy đang đi trên đường.

Ô tô này tiếp tục lao vào cửa cuốn nhà dân, cán 1 xe máy đang đậu trên lề. Hậu quả, khiến anh H.T.L.A (23 tuổi) bị gãy xương đùi phải, gãy xương cẳng tay phải; anh T. V. H. (36 tuổi) vỡ xương hàm, gãy xương đùi phải; anh T.Q.T. (42 tuổi) gãy xương quay phải; anh H. M.T.(26 tuổi) chấn thương phần mềm chân trái và mặt, phải nhập viện cấp cứu. Một số người khác chỉ bị thương nhẹ nên không nhập viện để điều trị.

Vụ ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM: Tài xế vẫn còn nồng độ cồn trong máu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến bốn người bị thương - Ảnh:  báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Các nhân chứng tại hiện trường cho biết ô tô đã tông khoảng 10 xe máy, trong đó một số xe hư hỏng nhẹ nên tự rời đi. Riêng tài xế gây tai nạn cũng xuống xe rời đi.

Trong đêm 5/5, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng VKS và Đội CSGT-TT Công an TP này khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến trưa 6/5, ông Thắng đã đến cơ quan công an trình diện, làm việc.

Kết quả kiểm tra của công an đối với ông Thắng vào trưa 6/5 cho thấy ông Thắng vẫn còn nồng độ cồn và không dương tính với ma tuý.

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Công an TP Thủ Đức, TP.HCM kêu gọi tài xế ô tô đâm nhiều xe máy khiến 4 người bị thương nặng, sau đó rời khỏi hiện trường đến Đội Điều tra tổng hợp trình diện.

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