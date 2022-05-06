Sau khi gây tai nạn, tài xế xuống xe xem xét tình hình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ ô tô “điên” mất lái tông nhiều xe máy xảy ra trên đường Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, đến khoảng 22h, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được xử lý. Thời điểm tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường không khỏi sợ hãi. Chủ căn nhà bị xe ô tô tông hư hỏng nặng cho biết, tài xế đã rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. “Ban đầu người này ra khỏi xe, người này sợ người ta đánh nên người này đứng bên đường, chắp tay lạy xin đừng đánh. Sau đó, người này có gọi người nhà nói là gây tai nạn, một lúc sau đó do có đông người dân vây quanh để tìm thì người này đã đi mất” - Chủ nhà cho biết thêm.

Như trước đó đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/5. Vào thời điểm trên, một chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, TP. Thủ Đức về hướng đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ mất lái, tông vào 5 chiếc xe máy đang chạy cùng chiều. Sau đó ô tô "điên" này còn tiếp tục tông thẳng vào một nhà dân ven đường Kha Vạn Cân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP. Thủ Đức ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn đang được lực lượng chức năng xử lý - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Trao đổi với Zingnews, bà Nguyễn Thị Ba - người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 19h30, bà đang ngồi bán hàng ở sạp chợ Thủ Đức thì thấy chiếc ôtô ôm cua từ Dương Văn Cam ra đường Kha Vạn Cân với vận tốc rất nhanh. Ôtô vừa rẽ phải khoảng 5m thì húc văng hai xe máy chạy cùng chiều do hai cô gái cầm lái. Ôtô sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông sập cánh cửa sắt của nhà dân bên đường. Tài xế lùi xe lại thì phần đuôi phương tiện tiếp tục húc vào khoảng 8 xe máy khác rồi mới dừng lại. “Tôi ngồi trong sạp thấy trực diện tai nạn. Sau khi gây tai nạn, tài xế bước xuống ôtô với biểu hiện say xỉn, ngồi thất thần trên lề đường. Lực lượng chức năng tới rồi lái xe máy chở tài xế rời đi” - nữ tiểu thương kể lại. Nạn nhân bị thương tại hiện trường - Ảnh: báo Lao động Trước đó, báo Lao Động đưa tin, khoảng 19h30, ngày 5/5, chiếc xe 7 chỗ chạy từ hướng chợ Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân ra đường Phạm Văn Đồng với tốc độ cao và tông 10 xe máy gần chợ Thủ Đức khiến nhiều người bị thương, các phương tiện nằm khắp mặt đường. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an TP. Thủ Đức phối hợp với Công an phường Trường Thọ đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Nhân viên y tế cũng có mặt nhanh chóng sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu. Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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