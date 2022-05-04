Hà Nội: Lời khai của người đàn ông lái xe ô tô kéo lê rồi hất văng vợ xuống đường

Xã hội 04/05/2022 16:05

Lực lượng chức năng Công an Hà Nội đã mời tài xế xe ô tô Mazda CX-5 lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, tài xế này đã có những trình bày về sự việc người phụ nữ đu bám trên cửa xe của mình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho thấy một chiếc xe Mazda CX-5 lưu thông theo hướng từ cầu Thanh Trì về Bắc Ninh đột ngột dừng xe bên lề đường. Lúc này, một phụ nữ bám chặt vào cánh cửa bên phải xe. Tài xế xe Mazda đạp ga cho xe chạy. Sau khoảng 50m, người phụ nữ bám cửa xe đã bị ngã văng ra đường, may mắn không bị bánh xe chèn qua.

Liên quan đến vụ việc này, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 4/5, chỉ huy Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, danh tính tài xế được xác định là ông Nguyễn Văn T. (40 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), được cho là người điều khiển xe ô tô Mazda 5 BKS: 89A – 141.XX. 

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận, vào khoảng 13h55 ngày 1/5, khi điều khiển xe ô tô nói trên từ đường vành đai 3 qua cầu Thanh Trì, khi chuẩn bị nhập vào Quốc lộ 5 và về nút giao Cổ Linh, quận Long Biên (Hà Nội) thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ông T. phải dừng xe. Lúc này, vợ ông T. xuống xe thì bất ngờ ông T. điều khiển xe di chuyển tiếp. Thấy vậy, vợ ông T. đã bám vào cửa trước bên phải và bị kéo lê 1 đoạn sau đó ngã xuống đường.

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Hình ảnh về vụ việc được người dân ghi lại - Ảnh: Báo Dân Trí

Chia sẻ với báo Công an nhân dân, chỉ huy Phòng CSGT cho biết, qua lời khai ban đầu, vụ việc chưa khẳng định xuất phát từ mâu thuẫn đánh ghen tuông như thông tin trên mạng xã hội hướng tới. Tuy nhiên, hành vi của lái xe T. là nguy hiểm khi điều khiển ô tô với tốc độ lớn, lạng lách khiến cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường.

Phân tích hành vi của lái xe T., Chỉ huy Phòng CSGT cho rằng, pháp luật buộc người điều khiển phương tiện phải biết khi người bám vào cửa xe nếu di chuyển và lạng lách khiến họ rơi xuống là nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, như trong clip thì nạn nhân bị ngã xuống đường nhưng rất may mắn không bị bánh xe chèn vào người khi phần đầu người phụ nữ ngay sát bánh xe ô tô.

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Người phụ nữ bám vào cửa xe của ông T. bị kéo lê một đoạn rồi ngã xuống đường - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng theo Chỉ huy Phòng CSGT, xét hành vi của người lái xe thể hiện sự côn đồ, hung hãn, nạn nhân không tử vong là do may mắn nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Sau khi yêu cầu ông T. viết tường trình về vụ việc, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục liên hệ làm việc với vợ ông T. để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Hiện Phòng CSGT - Công an Hà Nội đang tiếp tục làm việc với những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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