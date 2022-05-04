Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa tiếp nhận hai trẻ 12 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue kèm những dấu hiệu rất nặng.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, vào ngày 3/5, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hai trẻ 12 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue kèm những dấu hiệu rất nặng. Cụ thể, cả hai bé đều sốt cao liên tục 4-5 ngày, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, uống thuốc không đỡ nên vào bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp kẹp (huyết áp tâm thu rất gần với huyết áp tâm trương). Bác sĩ địa phương chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp, rối loạn đông máu, truyền dịch chống sốc nhưng diễn tiến không thuận lợi nên chuyển viện.

Một trong hai bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng được điều trị tích cực tại viện - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Theo bác sĩ Tiến, khi vào viện, hai trẻ tiêu phân đen, bụng phình căng, siêu âm bụng ngực ghi nhận tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi. Xét nghiệm máu cho thấy cả hai trẻ đều có tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu nặng. Các bác sĩ điều trị truyền dịch cao phân tử chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng các bé cải thiện dần, tỉnh táo, tự thở khí trời.

Trẻ bị mắc sốt xuất huyết Dengue có thể bị tổn thương đa cơ quan,... nếu không được phát hiện và điều trị sớm - Ảnh: Sức khỏe và đời sống Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, bác sĩ khuyến cáo số ca sốt xuất huyết đang gia tăng, cả nhân viên y tế và phụ huynh không được chủ quan phát hiện trễ, đưa trẻ đến nhập viện muộn. Phụ huynh phải luôn nghĩ trẻ có thể mắc sốt xuất huyết khi sốt chứ không phải chỉ lo trẻ mắc Covid-19 hay bệnh khác. Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời, ngay cả trong đêm, khi thấy trẻ sốt cao trên hai ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu như quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Bé gái 7 tuổi nhập viện nguy kịch trong tình trạng tím tái, tim lờ đờ sau 3 ngày sốt nhẹ hậu COVID-19 Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhi 7 tuổi, trong tình trạng bệnh lý nặng, đã khỏi COVID-19 hơn 2 tuần.

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