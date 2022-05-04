Lời kể của người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 7 ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử

Xã hội 04/05/2022 10:32

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Bích Liên (Hà Nội) sống sót trở về một cách thần kỳ sau khi rơi xuống vực ở Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đã được cứu sống sau 7 ngày rơi xuống vực sâu 30m tại khu vực Chùa Đồng (Yên Tử) và bị mắc kẹt tại đây nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, kể về hành trình sống sót kỳ diệu này, bà Liên cho biết, vào ngày 27/4, bà bắt xe từ Hà Nội về Quảng Ninh với mục đích lấy thuốc trị bệnh đau khớp, khi đi qua khu Di tích Yên Tử, bà Liên đã xuống xe và đi vào Yên Tử. Sau khi mua vé cáp treo và vé thắng cảnh, bà Liên đi lễ Phật tại các điểm chùa trong khu di tích. Khoảng 16h cùng ngày, sau khi lễ Phật tại Chùa Đồng, bà hạ sơn. Khi đi xuống bà thấy mệt nên đã ngồi dựa vào lan can khu vực chùa Đồng để nghỉ ngơi, đứng lên đi tiếp thì bà bị choáng, ngã xuống khu vực phía dưới.

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Bà Nguyễn Thị Bích Liên nhớ lại 7 ngày sinh tồn nơi núi rừng Yên Tử - Ảnh: VTV News

Thời điểm bị nạn, bà có kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn nữa và bị ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên bụi cây và trời bắt đầu tối, bà tìm mọi cách để kêu cứu, nhưng do điểm rơi khá sâu, điện thoại lại bị văng mất, không có cách nào để liên hệ cứu giúp. Loay hoay tìm đường để lên thì bà phát hiện mình nằm trên mỏm đá duy nhất của vách núi và không có đường lên hoặc xuống, nếu không cẩn thận sẽ tiếp tục rơi xuống sâu hơn, nguy hiểm đến tính mạng... Kêu cứu mãi không thành, cheo leo giữa vách núi không có người qua lại, đêm đầu tiên dưới vực sâu với bà là một đêm đầy sợ hãi.

Khi rơi xuống vực, chiếc túi mang theo bên mình có chứa một gói cơm cháy, một chai nước lọc và một chiếc kính mắt. Do vị trí rơi khá sâu, ít người qua lại, mặc dù đã kêu cứu rất nhiều nhưng không nhận được tiếng trả lời, bà Liên xác định phải tằn tiện dùng số lương thực ít ỏi có bên người để duy trì sự sống, hy vọng sẽ có người phát hiện, cứu hộ. Gói cơm cháy và chai nước bà chia nhỏ để ăn từng bữa. Bên cạnh đó, phát hiện vách núi Yên Tử có cây dương xỉ và củ lạc tiên, bà đã ăn lá cây dương xỉ và củ lạc tiên để có thêm sức, tiếp tục hy vọng được cứu giúp.

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Những vết đỏ và vết xướt xát cho va vào đá - Ảnh: Báo Lao Động

Giữa vực sâu, xung quanh là đống rác, ẩm thấp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ra sợ hãi nhưng bà Liên vẫn bình tĩnh đối mặt với những nguy hiểm rình rập. Người phụ nữ vừa nói vừa xoa đôi chân lấm tấm những nốt đỏ: "Có một hôm, có con rết dài khoảng 20cm bò ngang qua, tôi hãi quá phải lấy rác gạt nó sang một bên để phân chia ranh giới. May mà không sao".

Đã có lúc bà nghĩ đến việc đốt lửa để mong được mọi người để ý tới. Với chiếc kính mắt mang theo, bà nhặt lá cây khô xung quanh và dùng kính mắt phản chiếu ánh nắng mặt trời để tạo thành lửa nhưng lá cây chỉ xém không cháy được. Thời tiết tại đỉnh Yên Tử khắc nghiệt, ngày nắng đêm lạnh, hơn nữa những ngày nghỉ lễ tại Yên Tử gió thổi mạnh kèm theo mưa, để chống chọi với giá lạnh, bà đã nhặt bốn chiếc áo mưa giấy còn mắc trên cây để mặc vào người…

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Bà Liên trở về nhà sau 7 ngày rơi xuống vực Yên Tử - Ảnh: Báo Lao Động

Chia sẻ với báo Lao động, trong khoảng thời gian 7 ngày vợ mất tích, ông Khánh chồng bà Liên cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm vợ. Liên hệ với công an, ban quản lý di tích Yên Tử và những suy nghĩ không may cũng khiến ông Khánh sụt mất mấy cân. Giờ đây, khi nhìn thấy vợ trở về an toàn, ông Khánh chỉ biết cảm ơn tất cả vì đã giúp vợ trở về và gia đình được đoàn tụ.

Hiện tại, sức khoẻ và tâm trạng bà Liên cũng đã dần ổn định. Tuy vậy, gia đình vẫn sẽ cho bà đi tới bệnh viện để chắc chắn hơn về sức khoẻ sau 7 ngày sinh tồn kỳ diệu này.

Người phụ nữ Hà Nội sống sót thần kỳ sau 7 ngày ngã xuống vực sâu ở núi Yên Tử

Người phụ nữ Hà Nội sống sót thần kỳ sau 7 ngày ngã xuống vực sâu ở núi Yên Tử

Sau 7 ngày ngã xuống vực sâu ở núi Yên Tử, người phụ nữ đã cầm cự bằng chút bánh gạo mang theo và ăn lá cây rừng trước khi được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công.

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