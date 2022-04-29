Vụ dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi bầm tím khắp người, chảy máu đầu: Cán chổi bị gãy sau khi bạo hành, đã có kết quả giám định thương tích

Xã hội 29/04/2022 10:58

Vào tối ngày 28/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có kết quả giám định thương tích vụ cháu bé L.Q.T. (4 tuổi) bị dì ruột dùng cán chổi sắt đánh.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị dì ruột bạo hành phải nhập viện, theo báo Dân Trí đưa tin, vào tối ngày 28/4, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, kết quả giám định thương tích vụ cháu bé L.Q.T. (4 tuổi) bị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, dì ruột cháu bé) dùng cán chổi sắt đánh, là 9%. 

Thượng tá Phan Ngọc Tố chia sẻ: "Công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu như gia đình có đơn yêu cầu khởi tố. Trường hợp gia đình không có đơn yêu cầu thì sẽ không khởi tố. Hiện nay vụ việc đang tiếp tục được điều tra và sẽ xử lý theo đúng quy định".

Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết Nguyễn Thị Huyền hiện không bị tạm giữ vì thuộc diện nuôi con nhỏ.

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Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet
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Cây chổi sắt mà người dì ruột dùng để đánh cháu L.Q.T. - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trước đó, theo chia sẻ của Tuổi Trẻ Online, vào ngày 26/4, khoảng 14h30 cùng ngày, cháu L.Q.T. được người thân đưa vào khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng có nhiều vết thương.

Bác sĩ Nguyễn Hào Quang - người trực tiếp tiếp nhận cháu T. - cho biết cháu T. nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện, tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và triệu tập Nguyễn Thị Huyền.

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Bé T. chảy máu đầu Ảnh: Dân Trí 
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Bé T. nhập viện với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Huyền khai nhận do cháu T. lười ăn nên đã dùng chổi sắt đánh cháu. Bởi vì bố mẹ cháu bé đi làm xa và có gửi con cho Huyền nuôi dưỡng, chăm sóc. Hôm xảy ra sự việc là ngày đầu tiên cháu T. đến trường sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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Vào ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) để làm rõ hành vi đánh đập cháu ruột là bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị thương phải nhập viện.

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