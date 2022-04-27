Vào ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) để làm rõ hành vi đánh đập cháu ruột là bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị thương phải nhập viện.
- Bé gái 4 tuổi nhập viện với nhiều vết thương trên vùng đầu và cơ thể nghi bị bạo hành, bác sĩ liền báo công an
- Sức khỏe của bé gái 4 tuổi bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu hiện thế nào?
Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị nghi bạo hành gây xôn xao trong dư luận, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) để làm rõ hành vi đánh đập cháu ruột là bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị thương phải nhập viện.
Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận rằng do bé Tr. lười ăn, ăn vào thường bị nôn nên Huyền đã nóng giận, dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Đáng phẫn nộ hơn là bé Tr. bị dì đánh nhiều lần trong 3 ngày trước khi nhập viện.
Chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 26/4, khi cháu T. đang theo học tại Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm, được đưa tới trường. Tại đây, giáo viên phát hiện cháu bé có những biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, giáo viên đã đưa cháu bé sang Trạm Y tế địa phương để thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi toàn thân cháu T., xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy. Đặc biệt, vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Nghi cháu bé bị bạo hành nên mọi người đã trình báo cơ quan công an.
Bác sĩ Nguyễn Hào Quang, người trực tiếp tiếp nhận cháu T. cho biết cháu T. nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện, tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.
Bác sĩ Quang cho biết: "Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu. Hiện cháu đang tỉnh táo hoàn toàn. Về sự việc, các bác sĩ có hỏi thì gia đình cho biết nghi cháu bị đánh nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ".
Hiện tại, cháu bé đang được bà ngoại chăm sóc. Hiện sức khỏe và tinh thần của cháu đã khá ổn định. Địa phương cũng đã đến thăm hỏi và động viên cháu bé. Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.