Vào ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) để làm rõ hành vi đánh đập cháu ruột là bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị thương phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị nghi bạo hành gây xôn xao trong dư luận, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) để làm rõ hành vi đánh đập cháu ruột là bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị thương phải nhập viện. Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận rằng do bé Tr. lười ăn, ăn vào thường bị nôn nên Huyền đã nóng giận, dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Đáng phẫn nộ hơn là bé Tr. bị dì đánh nhiều lần trong 3 ngày trước khi nhập viện.

Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet Chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 26/4, khi cháu T. đang theo học tại Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm, được đưa tới trường. Tại đây, giáo viên phát hiện cháu bé có những biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, giáo viên đã đưa cháu bé sang Trạm Y tế địa phương để thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi toàn thân cháu T., xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy. Đặc biệt, vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Nghi cháu bé bị bạo hành nên mọi người đã trình báo cơ quan công an. Vết thương rỉ máu trên đầu của bé gái - Ảnh: Thanh niên Bác sĩ Nguyễn Hào Quang, người trực tiếp tiếp nhận cháu T. cho biết cháu T. nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện, tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Bác sĩ Quang cho biết: "Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu. Hiện cháu đang tỉnh táo hoàn toàn. Về sự việc, các bác sĩ có hỏi thì gia đình cho biết nghi cháu bị đánh nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ". Cháu bé nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, người bầm tím - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Hiện tại, cháu bé đang được bà ngoại chăm sóc. Hiện sức khỏe và tinh thần của cháu đã khá ổn định. Địa phương cũng đã đến thăm hỏi và động viên cháu bé. Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường Sáng cháu L.Q.T.đến trường, khi tiếp nhận học sinh, giáo viên đã phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã thông báo với nhà trường và đưa cháu sang Trạm Y tế thăm khám.

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