Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường

Xã hội 27/04/2022 08:21

Sáng cháu L.Q.T.đến trường, khi tiếp nhận học sinh, giáo viên đã phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã thông báo với nhà trường và đưa cháu sang Trạm Y tế thăm khám.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành, theo báo Lao động thủ đô đưa tin, Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận thông tin và đang gọi những người liên quan đến lấy lời khai.

Theo thông tin trước đó, sáng 26/4, khi cháu L.Q.T. (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm) đến trường, giáo viên đã phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã thông báo với nhà trường và đưa cháu sang Trạm Y tế thăm khám.

Qua thăm khám, phát hiện trên người cháu T. có một số vết thương, vùng mặt bị sưng tấy, bầm tím, nghi cháu T. bị đánh nên nhà trường đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Quang Anh - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết: "Đơn vị đã tiếp nhận được thông tin trên và đang điều tra làm rõ vụ việc. Còn về cháu T. hiện đã được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím".

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường - Ảnh 1
Cháu T. xuất hiện nhiều vết thương trên người trước khi tới trường - Ảnh: Lao động thủ đô

Trao đổi với Tuổi trẻ, Bác sĩ Nguyễn Hào Quang - người trực tiếp tiếp nhận cháu T. cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện; tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

"Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu. Hiện cháu đang tỉnh táo hoàn toàn. Về sự việc, các bác sĩ có hỏi thì gia đình cho biết nghi cháu bị đánh nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ" - bác sĩ Quang nói.

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành: Cô giáo phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường - Ảnh 2
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện; tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của VTV, Bác sỹ Nguyễn Đức Chung, Trưởng khoa Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhi nhập viện vào 14h cùng ngày trong trạng nhiều vết thương bầm tím trên thân thể. Sau khi thăm khám bệnh viện đã cho cháu nhập viện. Hiện cháu tỉnh táo hoàn toàn.

Ngay khi nắm được sự việc, phía bệnh viện đã chủ động thông báo với Công an thị trấn Thiên Cầm. Phía công an đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra.

Được biết, bố mẹ cháu đi làm ăn xa. Hiện cháu đang sống với dì ruột. Cháu được dì đưa đến trường trong tình trạng bầm tím, đầu chảy máu. Nhà trường phát hiện ra đã đưa cháu đến bệnh viện.

Bé gái 4 tuổi nhập viện với nhiều vết thương trên vùng đầu và cơ thể nghi bị bạo hành, bác sĩ liền báo công an

Bé gái 4 tuổi nhập viện với nhiều vết thương trên vùng đầu và cơ thể nghi bị bạo hành, bác sĩ liền báo công an

Được biết, bố mẹ cháu T. làm ăn xa, hiện cháu bé đang sinh sống với người thân tại thị trấn Thiên Cầm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 4 tuổi nghi bị bạo hành bé 4 tuổi nhập viện với nhiều vết thương bé nhập viện với nhiều vết thương

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?