Sáng cháu L.Q.T.đến trường, khi tiếp nhận học sinh, giáo viên đã phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã thông báo với nhà trường và đưa cháu sang Trạm Y tế thăm khám.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành, theo báo Lao động thủ đô đưa tin, Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận thông tin và đang gọi những người liên quan đến lấy lời khai. Theo thông tin trước đó, sáng 26/4, khi cháu L.Q.T. (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm) đến trường, giáo viên đã phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã thông báo với nhà trường và đưa cháu sang Trạm Y tế thăm khám.

Qua thăm khám, phát hiện trên người cháu T. có một số vết thương, vùng mặt bị sưng tấy, bầm tím, nghi cháu T. bị đánh nên nhà trường đã trình báo đến cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ việc, ông Lê Quang Anh - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết: "Đơn vị đã tiếp nhận được thông tin trên và đang điều tra làm rõ vụ việc. Còn về cháu T. hiện đã được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím".

Cháu T. xuất hiện nhiều vết thương trên người trước khi tới trường - Ảnh: Lao động thủ đô Trao đổi với Tuổi trẻ, Bác sĩ Nguyễn Hào Quang - người trực tiếp tiếp nhận cháu T. cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện; tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. "Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu. Hiện cháu đang tỉnh táo hoàn toàn. Về sự việc, các bác sĩ có hỏi thì gia đình cho biết nghi cháu bị đánh nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ" - bác sĩ Quang nói. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện; tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin của VTV, Bác sỹ Nguyễn Đức Chung, Trưởng khoa Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhi nhập viện vào 14h cùng ngày trong trạng nhiều vết thương bầm tím trên thân thể. Sau khi thăm khám bệnh viện đã cho cháu nhập viện. Hiện cháu tỉnh táo hoàn toàn. Ngay khi nắm được sự việc, phía bệnh viện đã chủ động thông báo với Công an thị trấn Thiên Cầm. Phía công an đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra. Được biết, bố mẹ cháu đi làm ăn xa. Hiện cháu đang sống với dì ruột. Cháu được dì đưa đến trường trong tình trạng bầm tím, đầu chảy máu. Nhà trường phát hiện ra đã đưa cháu đến bệnh viện.

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