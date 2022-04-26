Được biết, bố mẹ cháu T. làm ăn xa, hiện cháu bé đang sinh sống với người thân tại thị trấn Thiên Cầm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi có nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị bạo hành. Cụ thể, khoảng 14h chiều cùng ngày, cháu L.Q.T (4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím.



Cháu bé nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, người bầm tím - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của Tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Hào Quang - người trực tiếp tiếp nhận cháu T. cho biết, cháu T. nhập viện trong tình trạng trầy xước trên đầu, đã được khâu trước khi vào viện; tụ dịch vùng da đầu và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

"Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu và làm thủ tục nhập viện cho cháu. Hiện cháu đang tỉnh táo hoàn toàn. Về sự việc, các bác sĩ có hỏi thì gia đình cho biết nghi cháu bị đánh nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ" - bác sĩ Quang nói.

Ông Nguyễn Đức Chung - Trưởng khoa Quản lý chất lượng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay khi nắm được sự việc, phía bệnh viện đã chủ động thông báo với Công an thị trấn Thiên Cầm. Phía công an đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra.

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