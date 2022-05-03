Mới đây, mạng xã hội lan truyền rầm rộ một đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ trước mặt hai đứa con nhỏ khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một vụ bạo lực gia đình trước mặt hai con nhỏ. Đoạn clip được nghi là chồng bạo hành vợ đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ bất bình trước hành động vũ phu của người chồng và cho rằng việc làm này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các con nhỏ.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 30/4. Lúc này, đôi vợ chồng xảy ra cự cãi trong cửa hàng làm đẹp. Sau đó, người đàn ông hung hăng lao đến giơ tay tát thẳng mặt vợ. Bị đánh, chị vợ cũng phản kháng lại.

Tuy nhiên, do yếu thế hơn người phụ nữ nhận thêm cú bạt tai, bị xô ngã dúi dụi. Chưa dừng lại, người chồng tiếp tục có hành vi bạo lực. Đáng chú ý, toàn bộ sự việc xảy ra trước mặt hai đứa con nhỏ. Chứng kiến cha mẹ "cơm không lành, canh chẳng ngọt", hai bé trai sợ hãi và ngơ ngác chỉ biết nhìn theo.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận phẫn nộ của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, đoạn clip được lan truyền này vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến đôi vợ chồng xảy ra xích mích là gì. Tuy nhiên, không ít người không đồng tình với hành động hành hung phụ nữ. Đặc biệt, các bậc làm cha làm mẹ dù có nóng giận đến đâu cũng không nên có những lời nói, hành động đầy bạo lực trước mặt con trẻ.

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