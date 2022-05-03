Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ

Xã hội 03/05/2022 10:41

Liên quan đến vụ một phụ nữ trẻ được cho là người Việt Nam bị nghi sát hại tại Nhật, cảnh sát bước đầu xác định nghi can, camera an ninh hé lộ chi tiết then chốt của vụ án khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, báo The Mainichi của Nhật Bản đưa tin, cảnh sát Nhật đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của một phụ nữ nghi là người Việt trong độ tuổi 20. Thông tin ban đầu cho thấy không có dấu vết xô xát, nạn nhân không bị thương nhưng trong miệng có 1 chiếc khăn ướt.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 1

Hình ảnh miêu tả tình trạng của nạn nhân khi được phát hiện - Ảnh: Yahoo News Japan

Sự việc xảy ra tại phường Yushima thuộc quận Bunkyo của thủ đô Tokyo. Dựa trên thẻ cư trú được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát thông báo nạn nhân có thể là một người phụ nữ Việt Nam.

Khoảng 2h40 rạng sáng 2/5, nhà chức trách nhận được tin báo cấp cứu có một người nằm gục trong một con hẻm. Nạn nhân được xác định đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 2

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ (THE MAINICHI)

Liên quan tới vụ việc, Pháp luật và Bạn đọc thông tin thêm, Yahoo News Japan đưa tin, sau một thời gian điều tra, thông qua camera an ninh, cảnh sát đã tạm thời xác định được nghi can liên quan đến vụ việc. Được biết, cảnh sát Nhật Bản đang truy tìm tung tích của 5 người bao gồm 4 đàn ông và 1 phụ nữ có liên quan trực tiếp đến vụ án. Theo đó, cả 5 người này đều còn khá trẻ và chỉ ở độ tuổi 20.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 3
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Yahoo News Japan

Dựa theo những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng gần nơi xảy ra vụ án, từ khoảng thời gian 2h08 đến 2h12 xuất hiện hình ảnh 4 người (3 nam, 1 nữ) vây quanh cô gái ở vỉa hè. Trong đó, một người đàn ông trực tiếp dùng tay của mình để giữ miệng nạn nhân. Ngay sau đó, một người đàn ông khác cũng tham gia, cả 5 người khiêng và đặt cô gái xấu số nằm ngửa dưới đường rồi cùng nhau bỏ đi.

Theo một nhà hàng gần hiện trường, đây là địa điểm nhiều người qua lại. Tại đây có các phòng trọ, nhà hàng và quán bar mà người nước ngoài gốc á, đặc biệt là người Việt Nam hay lui tới.

Hiện tại, những chi tiết liên quan đến vụ việc sẽ tiếp tục được cảnh sát điều tra và làm rõ.

CHÍNH THỨC: Chân dung kẻ sát hại, giấu xác người phụ nữ Việt Nam tại Nhật lộ diện, Bộ Ngoại giao chỉ đạo NÓNG quá trình điều tra, bảo vệ lợi ích của công dân

CHÍNH THỨC: Chân dung kẻ sát hại, giấu xác người phụ nữ Việt Nam tại Nhật lộ diện, Bộ Ngoại giao chỉ đạo NÓNG quá trình điều tra, bảo vệ lợi ích của công dân

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 7/4, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc một phụ nữ quốc tịch Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản.

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