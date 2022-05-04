Mâu thuẫn cãi vã, cô gái 22 tuổi bị người yêu dùng dao chém vết sâu ở mặt, vết sẹo chằng chịt như con rết

Xã hội 04/05/2022 08:58

Trong phút nóng giận, bạn trai của N. nghi bị "ngáo đá" đã dùng dao chặt thịt bò kề cổ chém loạn xạ vào N.

Theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, một nữ bệnh nhân là Đ.Y.N. (sinh năm 2000, ngụ ở Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng má phải khâu chằng chịt vết sẹo khổng lồ như con rết, với độ dài hơn 10cm.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, ngày 28/4 vừa qua, cô có xảy ra cãi vã với bạn trai mình. Trong phút nóng giận, bạn trai của N. nghi bị "ngáo đá" đã dùng dao chặt thịt bò kề cổ chém loạn xạ vào N.

Lúc này, N. đã kịp dùng tay đỡ nên đường dao đi chệch hướng, rạch một đường dài trên cánh tay N., đâm xẹt thẳng đến vùng má phải. Vết dao chém rất sâu, kéo một đường dài từ khóe miệng kéo đến mang tai bệnh nhân.

Ngay sau khi xô xát xảy ra, bạn trai N. đã lập tức bỏ trốn. Bệnh nhân lập tức được gia đình chuyển đi cấp cứu khâu vết rách, cầm máu tức thì. Sau đó 5 hôm, chị N. tiếp tục đến bệnh viện để xử lý thẩm mỹ vết sẹo.

Mâu thuẫn cãi vã, cô gái 22 tuổi bị người yêu dùng dao chém vết sâu ở mặt, vết sẹo chằng chịt như con rết - Ảnh 1
Vết sẹo sau khi được khâu lại - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Dân Việt, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng Giám đốc Bệnh viện JW cho biết, ca phẫu thuật cấp cứu có khả năng chỉ mới giải quyết được một phần tình trạng nguy hiểm. Kỹ thuật mổ chưa đạt được yếu tố thẩm mỹ cần thiết, có khả năng các cơ miệng bên trong đã đứt hoàn toàn nhưng không được xử lý triệt để. Nếu chậm trễ, có thể gây liệt cơ miệng, không thể ăn nhai hay nói cười.

Khi xử lý lại vết mổ cho bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy toàn bộ cơ vòm miệng vùng má phải đã bị đứt hoàn toàn, phải nối liền các cơ bị đứt. Vết sẹo lớn với độ rộng gần 3cm trên má bệnh nhân đã được thu nhỏ chưa tới 0,5cm. Hiện vết thương của bệnh nhân đã hồi phục 90%.

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