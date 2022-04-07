Bé gái 7 tuổi nhập viện nguy kịch trong tình trạng tím tái, tim lờ đờ sau 3 ngày sốt nhẹ hậu COVID-19

Xã hội 07/04/2022 10:50

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhi 7 tuổi, trong tình trạng bệnh lý nặng, đã khỏi COVID-19 hơn 2 tuần.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/4 vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng TP (TP.HCM) đã tiếp nhận nữ bệnh nhi N.T.K.B (7 tuổi trú tại Tây Ninh) nhiễm COVID-19. Bệnh nhi đã khỏi COVID-19 được 2 tuần và nhập viện trong tình trạng tổn thương tim trầm trọng và cần phải can thiệp ECMO ngay lập tức.

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé đã có những triệu chứng bất thường trước khi nhập viện 3 ngày. Ngày đầu tiên bé sốt nhẹ và ho ít, ăn uống kém và nôn 2 lần ra thức ăn, dịch trong, không tiêu lỏng.

Ở ngày thứ hai, bé hạ sốt nhưng lại nôn liên tục 10 lần trong ngày. Bé đã được gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa.

Vào ngày thứ ba, B có bắt đầu tím tái môi, lừ đừ nên gia đình đã quyết định đưa bé đến bệnh viện địa phương. Lúc tới bệnh viện địa phương B bắt đầu có các triệu chứng nặng hơn như lờ đờ, gồng cơ tay chân, trợn mắt, huyết áp không ổn định. Để bé dễ thở hơn các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho bé B, cùng với đó là truyền thuốc vận mạch Adrenaline.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện địa phương, tình trạng của B không những không cải thiện mà còn xuất hiện thêm các triệu chứng nặng hơn. Các bác sĩ quyết định chuyển B tới Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố với chẩn đoán sơ bộ là viêm cơ tim cấp ngày 3 – block nhĩ thất độ III.

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Bé gái 7 tuổi chuyển nguy kịch sau 3 ngày sốt nhẹ do hậu COVID-19, sau 3 ngày can thiệp ECMO tình trạng bệnh nhi đã cải thiện. Ảnh: BVCC - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Zing News, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang điều trị cho bé gái N.T.K.B. (7 tuổi, ngụ Tây Ninh), trong tình trạng bệnh lý nặng, đã khỏi COVID-19 hơn 2 tuần.

"Khi đến bệnh viện, bé đã thở máy, người tím tái, mạch nhẹ, tim lờ đờ, men tim và men gan tăng cao. Tình trạng trẻ diễn tiến nặng, sốc không cải thiện" - bác sĩ Tiến nhận định.

Do trẻ có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính nhưng kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính, bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể bằng phương thức VA ECMO (kỹ thuật dành cho bệnh nhân suy tim).

Ngoài ra, trẻ còn được điều trị tích cực với kháng viêm, kháng đông, điều chỉnh điện giải toan kiềm. Sau 3 ngày được can thiệp ECMO, tình trạng của trẻ cải thiện.

"Đây là một trong các biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương tim nặng" - bác sĩ Tiến nhận định.

Đây là một trong các biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương tim nặng. Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) là di chứng hậu Covid-19 nặng được Bộ Y tế cảnh báo trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 cho trẻ em.

Trẻ có thể gặp hội chứng này sau 2-6 tuần khỏi COVID-19. Ở giai đoạn toàn phát, trẻ có thể gặp các triệu chứng đặc trưng như:

- Sốt.

- Tiêu hóa: Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

- Hô hấp - Tuần hoàn: Thở mệt, rối loạn nhịp.

- Thần kinh: Đau đầu, hôn mê, kích thích, co giật, yếu chi.

- Nổi ban da, phù chi.

Theo thống kê các tổn thương tim mạch ở trẻ mắc Covid-19 bắt đầu có số liệu đáng kể. Các vấn đề hậu Covid-19, hay Covid-19 kéo dài đang là vấn đề nhức nhối của ngành y tế trong thời gian này. Vậy nên phụ huynh cần hết sức lưu ý khi thấy trẻ có dấu hiệu đặc trưng nêu trên. Ngay khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu đáng ngờ, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và có hướng điều trị thích hợp. Tuyệt đối không được chủ quan và tự điều trị tại nhà.

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