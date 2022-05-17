Mới đây, cơ quan chức năng đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử.

Liên quan đến vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử, theo Tiền Phong, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé trong vụ việc.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh M.X.B. (29 tuổi, trú tại Đà Nẵng) và bé M.N.D.L (6 tuổi, con gái anh B).

"Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng. Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng để nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích" - ông Nghĩ thông tin.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Theo Dân Việt, vợ của nạn nhân M.X.B đã đến nơi xảy ra sự việc, nhưng đến nơi đã ngất xỉu, hiện đang được đưa lên viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) phát hiện người cha điều khiển xe máy BKS: 29-E1 780.14 chở theo con gái đang lưu thông trên cầu. Khi đến giữa cầu, người đàn ông này dừng xe máy lại rồi bồng con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan cầu gieo xuống sông Thu Bồn.

Đôi dép còn sót lại của cháu bé ở trên cầu Cửa Đại - Ảnh: Dân Việt

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Cẩm Thanh cùng chính quyền TP.Hội An và người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (17/5), thi thể anh M.X.B. đã được tìm thấy.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thất thần cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể của người cha Vào ngày 17/5, một người đàn ông chạy xe máy chở theo con gái đến giữa cầu Cửa Đại (Quảng Nam) rồi ôm con nhảy xuống sông Thu Bồn.

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