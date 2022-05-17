Vào ngày 17/5, một người đàn ông chạy xe máy chở theo con gái đến giữa cầu Cửa Đại (Quảng Nam) rồi ôm con nhảy xuống sông Thu Bồn.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào khoảng 11h ngày 17/5, người dân lưu thông qua cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và TP. Hội An) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29-E1 780.14 chạy trên cầu chở theo con gái. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, bế con ra lan can cầu.

Nhiều người dừng xe chạy tới, tuy nhiên, người đàn ông đã ôm con gái nhảy xuống sông Thu Bồn quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản. Chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, theo báo Thanh niên đưa tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Hội An có mặt tại hiện trường lấy thông tin, đồng thời huy động lực lượng cùng phương tiện tìm kiếm tung tích dưới sông Thu Bồn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được tìm thấy, còn con gái vẫn mấy tích.

Vị lãnh đạo Công an TP. Hội An chia sẻ: "Hiện danh tính nạn nhân chưa xác định được. Trên xe máy còn để đôi dép một cháu bé. Người dân chứng kiến cho biết là người đàn ông này ôm một bé gái khoảng 6 tuổi nhảy xuống cầu nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích của cháu bé".

Chiếc xe máy để lại hiện trường của hai cha con - Ảnh: Báo Thanh niên

Hiện tại, nguyên nhân xảy ra vụ cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại tự tử đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra và làm rõ.

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