Sau khi phát hiện có trộm đột nhập, lục lọi trong nhà, chị N truy hô. Ngay sau đó, Anh T (chồng chị N) bật dậy truy đuổi thì gặp nạn, dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ Công an nhân dân online, vào ngày 17/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1981, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Hoàng Đức Tài (sinh năm 1983, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Điệp và Tài là 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Trước đó, do không có tiền tiêu xài, vào rạng sáng 27/4, Điệp gọi điện hẹn Tài ra công viên 23/9 (quận 1) sau đó cả 2 lên kế hoạch đi trộm. Tài điều khiển xe máy chở Điệp rảo quanh nhiều tuyến đường, đến hẻm 557, phát hiện nhà chị N.T.N (sinh năm 1983) quên đóng cửa ban công nên Tài đứng cảnh giới để Điệp đột nhập vào. Điệp dùng đèn pin rọi xung quanh nhà tìm kiếm tài sản. Phát hiện trên bàn trang điểm của chị N có 2 chiếc ĐTDĐ, bóp tiền, Điệp tiến đến định lấy thì chị N tỉnh giấc, truy hô. Điệp nhanh chóng thoát ra khỏi ban công lên xe Tài tẩu thoát.

Điệp và Tài là 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự - Ảnh: Công an nhân dân online

Về phần chị N, theo Báo Người Lao Động đưa tin, c N. thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà nên hô hoán. Ngay sau đó, anh N.Q.T (SN 1981, chồng chị N) tỉnh giấc và truy đuổi theo đối tượng nên ngã từ ban công xuống đất. Người vợ kêu cứu rồi cùng người dân đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương ở vùng cổ quá nặng nên anh T. tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP HCM lập tức vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, công an nhận định cái chết của anh T. do đa chấn thương, nghi nạn nhân rơi từ lầu xuống đất.

Trích xuất hệ thống camera ở các tuyến đường, công an xác định rạng sáng 27/4 có 2 thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện trong khu vực gần nhà chị N. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng tìm ra và bắt giữ nghi phạm.

Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

