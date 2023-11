Thanh niên chở theo một cô gái lưu thông trên đường và dừng lại ở khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) rồi nhảy xuống. Được biết, trước đó, thanh niên có để lại 1 bức thư tuyệt mệnh cho người nhà.

Theo VietNamNet, khuya ngày 17/5, thanh niên chở theo cô gái lưu thông trên đường Nguyễn Xí, hướng từ đường Phạm Văn Đồng về bến xe Miền Đông rồi đột ngột dừng xe trên cầu Đỏ. Tại đây, thanh niên để lại túi và đôi giày rồi nhảy xuống rạch Cầu Sơn. Cô gái quá bàng hoàng khi chứng kiến thanh niên bất ngờ lao xuống kênh nước, lập tức gào khóc cầu cứu người dân và báo công an.

Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm thanh niên nhảy cầu tử tử ở TP.HCM - Ảnh: VietNamNet,

Nhiều người hô hoán chạy đến tìm kiếm nhưng không thấy vì dòng nước dưới rạch đen ngòm, bốc mùi. Còn nạn nhân vừa nhảy xuống nước đã mất tích dưới dòng kênh.

Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm người mất tích. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thanh niên bên dưới cầu. May mắn, nạn nhân vẫn trong tình trạng còn tỉnh táo và được hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ dùng cán đưa nạn nhân lên bờ - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, qua thông tin ban đầu, nam thanh niên trên quê Ninh Thuận, đã vào TP.HCM chơi khoảng 1 tuần. Đến tối ngày 17/5 người này đi ăn cùng một số bạn, sau đó ngồi tâm sự trên khu vực Cầu Đỏ (quận Bình Thạnh). Tại đây nam thanh niên bất ngờ leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông.

