Mới đây, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử.

Theo báo Pháp luật TP.HCM ngày 16/5, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bình Thạnh vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm một phụ nữ nghi nhảy cầu Bình Triệu 1 (phường 26, quận Bình Thạnh) và mất tích

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông đang lưu thông trên cầu Bình Triệu hướng từ Thủ Đức về bến xe Miền Đông. Khi đến đoạn gần cuối cầu, ông này phát hiện một phụ nữ để lại đôi dép cao gót rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Phát hiện sự việc, người này hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Đôi dép nạn nhân để lại hiện trường. - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo báo Công an TP.HCM, nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích. Một số nhân chứng cho hay, nạn nhân là người phụ nữ thường xuyên đi bộ qua lại các cung đường Đinh Bộ Lĩnh và khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

