Sử dụng CCCD gắn chip cần tránh những điều này nếu không muốn bị phạt tiền

Xã hội 19/05/2022 06:24

Người sử dụng Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ bị xử phạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng nếu không tránh các lỗi sau.

Không đổi CCCD khi hết hạn

Theo Nghị định 144/2021, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không xuất trình CMND, thẻ CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (Luật CCCD quy định phải đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi).

Cấm mua, bán, cầm cố CCCD

Điểm c, d, Khoản 4, Điều 10 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với người nào thực hiện các hành vi cầm cố, nhận cầm cố CMND, thẻ CCCD, mua bán CMND hoặc thẻ CCCD.

Dùng CCCD của người khác, tẩy xóa CCCD

Các hành vi chiếm đoạt, sử dụng CMND, thẻ CCCD của người khác, tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của  CMND, thẻ CCCD sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với người nào thực hiện một trong những hành vi sau: Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp CMND, thẻ CCCD, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND, thẻ CCCD.

 

CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT đi khám chữa bệnh: 40 triệu người có thể sử dụng

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Theo BHXH Việt Nam, với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia BHYT có thể sử dụng CCCD hoặc CCCD gắn chip khi khám chữa bệnh.

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