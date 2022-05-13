Theo Bộ trưởng, thẻ BHYT hiện nay đã đồng bộ với thẻ CCCD. Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn chung đối với các địa phương.

Nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, tại cuộc họp mới đây về 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh về việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) thay thế dần thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi người dân đi khám, chữa bệnh.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc này, dần hướng tới tương lai, mỗi người dân chỉ có thẻ CCCD và mã số định danh. Ngành y tế sẽ không đặt ra bất kỳ mã số hay thẻ gì khác.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, đến nay, BHXH đã chia sẻ khoảng 40 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT qua thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Theo đó, thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về CCCD.

Thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về CCCD- Ảnh: báo Người Lao Động

Theo BHXH Việt Nam, với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia BHYT có thể sử dụng CCCD hoặc CCCD gắn chip khi khám chữa bệnh (KCB). Hiện cả nước có hơn 12.000 cơ sở KCB đã cập nhật phần mềm, chấp nhận CCCD trong KCB BHYT mà không cần người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT. Khi người dân đến khám bệnh, nhân viên bệnh viện sẽ kiểm tra CCCD (quét mã QR hoặc ứng dụng VNEID).

Nếu người bệnh đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì nhân viên kiểm tra, đối chiếu và tiếp đón theo quy trình KCB BHYT hiện hành; đồng thời thông tin cho họ biết để KCB BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chip. Trường hợp người bệnh chưa có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT hoặc chưa có CCCD, nhân viên giải thích để họ biết tình trạng thẻ BHYT trên CCCD chưa thực hiện được và tiếp đón theo quy trình KCB BHYT hiện hành.