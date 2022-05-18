Tại phiên tòa, Alberto phủ nhận cáo buộc sát hại Tú Anh, cho rằng "chỉ đang tự vệ". Luật sư bào chữa cũng cho rằng Alberto không có tội với lý do bị cáo "cũng bị nạn nhân đánh sau khi nhậu nên đáp trả".

Theo thông tin từ VnExpress, cáo trạng được công bố tại phiên sơ thẩm tại Tòa án Osaka ngày 16/5 cáo buộc Cruz Cabrera Brian Alberto, 27 tuổi, quốc tịch Dominica, đã liên tục tấn công vào vùng đầu và đẩy Trịnh Tú Anh xuống sông Dotonbori, quận Chuo, thành phố Osaka, Nhật Bản , khiến nạn nhân đuối nước và thiệt mạng hồi tháng 8/2021.

Ngoài ra, một nhân chứng khai trước tòa rằng Alberto và Trịnh Tú Anh đã ẩu đả với nhau, "nhưng giữa chừng thì nạn nhân dừng lại, chỉ có bị cáo tiếp tục đánh đập".

Công tố viên bác bỏ lập luận này, cho hay khi nạn nhân có dấu hiệu kiệt sức, Alberto tiếp tục tấn công và có những hành vi ngăn Tú Anh lên khỏi sông, dù biết nạn nhân có nguy cơ mất mạng.

Alberto bị cảnh sát Osaka áp giải hôm 7/8/2021. Ảnh: MBS News.

VnExpree dẫn tin từ MBS News cho biết, Tòa án Osaka đang tiếp tục xét xử và chưa đưa ra phán quyết.

Thông tin cụ thể về vụ án, báo Người lao động đưa tin, Trịnh Tú Anh, du học sinh Việt Nam sinh năm 1999, bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 phút ngày 2/8/2021 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu. Địa điểm này nằm ở phường Chuo, trung tâm của quận Minami, Osaka và thu hút khá nhiều khách du lịch.

Theo cảnh sát, một người phụ nữ gọi đến đường dây khẩn cấp, nói rằng có người đàn ông nước ngoài sắp chết đuối trên sông. Cảnh sát đưa nạn nhân lên khỏi sông khoảng 20 phút sau đó. Trịnh Tú Anh được đưa đến bệnh viện và xác nhận tử vong vào tối cùng ngày. Alberto chạy khỏi hiện trường sau khi gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở đầu và cổ. Theo camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát phát hiện Alberto và Tú Anh đã uống rượu, bật nhạc trước khi xảy ra án mạng.

Cảnh sát bắt được Alberto tại một cơ sở lưu trú ở quận Nishinari. Ngoài bị bắt vì liên quan đến cái chết của Trịnh Tú Anh, Alberto còn bị tình nghi nhập cư bất hợp pháp.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip nam thanh niên bị đánh rồi đẩy xuống sông dẫn đến tử vong. Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng anh ta nhìn thấy một nhóm thanh niên Nhật Bản và người nước ngoài tranh cãi trước khi cuộc ẩu đả bắt đầu.

Một trong những thanh niên nói tiếng Nhật đã nắm lấy tay và chân nạn nhân, hất và đạp anh rơi khỏi cây cầu. Những thanh niên này đều có vẻ say xỉn.

Tang lễ của nam du học sinh xấu số được tổ chức tại chùa Hòa Lạc, thành phố Osaka. Tro cốt của nam du học sinh xấu số được an trí tại chùa Hòa Lạc và đưa về Việt Nam bằng đường hàng không ngày 15/8/2021.