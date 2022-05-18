Xót xa gia đình 3 người tử vong, một người nguy kịch trong phòng trọ ở Thủ Đức

Xã hội 18/05/2022 16:11

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường, còn 1 người đang cấp cứu trong một phòng trọ ở TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Theo báo Công an TP.HCM, đến 14h ngày 18/5, Công an TP Thủ Đức, (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường, còn 1 người đang cấp cứu, cả 4 người đều cùng 1 gia đình.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trong đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Xót xa gia đình 3 người tử vong, một người nguy kịch trong phòng trọ ở Thủ Đức - Ảnh 1
Hiện trường con hẻm xảy ra vụ việc vào sáng 18/5 - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân thức dậy đi làm nhưng không thấy gia đình anh L.V.K (45 tuổi, quê Bình Thuận) thức dậy như thường lệ nên tới gõ cửa. Gõ nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, nghi ngờ có chuyện không lành nên một số người dân phá cửa vào.

Lúc này, người dân chứng kiến 4 người gồm 2 vợ chồng, con gái và con trai nằm bất động trong nhà, cơ thể tím tái.

Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng anh L.V.K, chị N.T.L (44 tuổi, vợ anh K) cùng người con trai L.Q.H (14 tuổi) đã tử vong, còn người con gái lớn tên L.T.K.L (21 tuổi) tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Xót xa gia đình 3 người tử vong, một người nguy kịch trong phòng trọ ở Thủ Đức - Ảnh 2
Phía sau nhà trọ nơi gia đình xấu số sinh sống - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo Tuổi Trẻ Online, công an đã khám nghiệm, điều tra sự việc. Được biết những người này quê huyện Tuy Phong, Bình Thuận, vào TP.HCM thuê trọ bán cá ở chợ Tân Định, quận 1. Nguyên nhân ban đầu được nhận định các nạn nhân có thể bị ngạt khí.

Xót xa: Cha mẹ đi phụ hồ thì nhận tin con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ, chuyên gia chỉ ra cách sơ cứu quan trọng

Xót xa: Cha mẹ đi phụ hồ thì nhận tin con gái 2 tuổi ngạt nước dưới cống phòng trọ, chuyên gia chỉ ra cách sơ cứu quan trọng

Bố mẹ đi phụ hồ nên gửi con cho người thân trông coi ở nhà trọ nhưng đang làm thì nhận tin sét đánh: con gái bị rơi xuống cống tím tái, nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   3 người chết 1 người nguy kịch TP.HCM nghi do ngạt khí

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 46 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 48 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?