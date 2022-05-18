Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường, còn 1 người đang cấp cứu trong một phòng trọ ở TP. Thủ Đức (TP.HCM).

Theo báo Công an TP.HCM, đến 14h ngày 18/5, Công an TP Thủ Đức, (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường, còn 1 người đang cấp cứu, cả 4 người đều cùng 1 gia đình.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trong đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Hiện trường con hẻm xảy ra vụ việc vào sáng 18/5 - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân thức dậy đi làm nhưng không thấy gia đình anh L.V.K (45 tuổi, quê Bình Thuận) thức dậy như thường lệ nên tới gõ cửa. Gõ nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, nghi ngờ có chuyện không lành nên một số người dân phá cửa vào.

Lúc này, người dân chứng kiến 4 người gồm 2 vợ chồng, con gái và con trai nằm bất động trong nhà, cơ thể tím tái.

Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng anh L.V.K, chị N.T.L (44 tuổi, vợ anh K) cùng người con trai L.Q.H (14 tuổi) đã tử vong, còn người con gái lớn tên L.T.K.L (21 tuổi) tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Phía sau nhà trọ nơi gia đình xấu số sinh sống - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo Tuổi Trẻ Online, công an đã khám nghiệm, điều tra sự việc. Được biết những người này quê huyện Tuy Phong, Bình Thuận, vào TP.HCM thuê trọ bán cá ở chợ Tân Định, quận 1. Nguyên nhân ban đầu được nhận định các nạn nhân có thể bị ngạt khí.

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