Phát hiện tài xế container tử vong bất thường trong phòng trọ tỉnh Long An

Xã hội 05/05/2022 12:20

Sáng ngày 5/5, một người tài xế container được phát hiện đã tử vong bất thường trong phòng trọ tỉnh Long An.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 5-5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tài xế M.V.H (35 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai).

Phát hiện tài xế container tử vong bất thường trong phòng trọ tỉnh Long An - Ảnh 1
Người tài xế chết bất thường trên võng - Ảnh: báo Người Lao Động

 

Cũng theo báo Dân Việt, từ thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 4/5, anh Hiếu đi dự tiệc tại nhà giám đốc (công ty đang lái container) với nhóm tài xế container chạy cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Sau buổi tiệc, tài xế M.V.H trở về phòng trọ của mình để ngủ. Sáng 5/5, đồng nghiệp không thấy anh dậy khởi động xe để chuẩn bị chở hàng hóa, đến phòng gọi thì phát hiện anh M.V.H đã tử vong.

Báo Người Lao Động cho biết thêm, ông H. đến Long An chạy container gần một năm nay, gia đình tài xế tử vong bất thường thuộc diện nghèo, vài tháng ông mới trở về thăm quê một lần.

Nguyên nhân vụ tử vong hiện đang chờ cơ quan chức năng khám nghiệm làm rõ.

Nữ tài xế bất lực kêu cứu trong ô tô bị lật ngửa tại TP.HCM

Nữ tài xế bất lực kêu cứu trong ô tô bị lật ngửa tại TP.HCM

Vào tối ngày 3/5, một chiếc ô tô màu trắng 4 chỗ do tài xế nữ điều khiển tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM đã bất ngờ tông phải dải ngân cách và bị lật ngửa xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế chết tài xế chết tại phòng trọ tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?