Sáng ngày 5/5, một người tài xế container được phát hiện đã tử vong bất thường trong phòng trọ tỉnh Long An.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 5-5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tài xế M.V.H (35 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Nai).

Người tài xế chết bất thường trên võng - Ảnh: báo Người Lao Động

Cũng theo báo Dân Việt, từ thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 4/5, anh Hiếu đi dự tiệc tại nhà giám đốc (công ty đang lái container) với nhóm tài xế container chạy cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức.

Sau buổi tiệc, tài xế M.V.H trở về phòng trọ của mình để ngủ. Sáng 5/5, đồng nghiệp không thấy anh dậy khởi động xe để chuẩn bị chở hàng hóa, đến phòng gọi thì phát hiện anh M.V.H đã tử vong.

Báo Người Lao Động cho biết thêm, ông H. đến Long An chạy container gần một năm nay, gia đình tài xế tử vong bất thường thuộc diện nghèo, vài tháng ông mới trở về thăm quê một lần.

Nguyên nhân vụ tử vong hiện đang chờ cơ quan chức năng khám nghiệm làm rõ.

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