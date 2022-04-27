Xôn xao clip người phụ nữ nằm rạp dưới gầm xe ô tô 'ăn vạ' mặc kệ tài xế hết lời 'cầu xin': 'Thôi ra đi, ra cho mấy ngàn mà đi ăn mì tôm'

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm dưới gầm xe ô tô giữa đường phố đông đúc khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm nằm dưới gầm xe ô tô ven đường trong sự bất lực của người xung quanh. Vụ việc được người dân ghi lại trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ nằm dưới gầm xe ô tô - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, một chiếc ô tô đen đỗ ở ven đường, phía dưới gầm xe là một người phụ nữ tóc ngắn, mang khẩu trang. Ở trước đầu xe, rất đông người tập trung, bàn tán xôn xao. Dù vậy cô ấy vẫn nằm một mực nằm bên dưới.

Trong clip, một người đàn ông đã hỏi han, khuyên người phụ nữ: "Đi ra, đi ra không? Thôi ra đi, ra cho mấy ngàn mà đi ăn mì tôm". Khi thấy cô gái không có động tĩnh, người đàn ông tiếp tục năn nỉ: "Xe cộ rứa mà sao nằm vậy. Đi ra đi, đau ốm gì thì đi ra mau".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong khi một số ý kiến suy đoán người phụ nữ này có biểu hiện không bình thường về tâm lý thì số khác lại tỏ ra bức xúc khi cho rằng đây là thủ đoạn "ăn vạ kiểu mới" hiện nay. Netizen cũng gửi lời khuyên đến các bác tài nên cẩn thận, tỉnh táo trước mọi chiêu trò tinh vi của kẻ gian.

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