Xôn xao clip người phụ nữ nằm rạp dưới gầm xe ô tô 'ăn vạ' mặc kệ tài xế hết lời 'cầu xin': 'Thôi ra đi, ra cho mấy ngàn mà đi ăn mì tôm'

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết đã có thông báo gửi cho bị can Lê Tùng Vân việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Nhất Nguyên, Tùng Dương, Hoàn Nguyên đến ngày 3/6/2022. Vậy theo quy định pháp luật, những trường hợp nào bị can bị gia hạn tạm giam và thời gian tạm giam tối đa có thể áp dụng là bao lâu?